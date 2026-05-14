Ποινική δίωξη για απλή σωματική βλάβη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος 47χρονου νοσηλευτή, ο οποίος φέρεται ότι κακομεταχειρίστηκε ανήλικο ασθενή, στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό καταγράφηκε στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, κατά την εξέταση του 16χρονου. Η μητέρα του είδε κάποιες μελανιές στην περιοχή του λαιμού του παιδιού της και έκανε σχετική καταγγελία στην αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Grtimes, ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι το παιδί ήταν υπερκινητικό και προσπάθησε να το συγκρατήσει για να το εξετάσει.
Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του, ο 47χρονος νοσηλευτής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.