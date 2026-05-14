Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι το παιδί ήταν υπερκινητικό και προσπάθησε να το συγκρατήσει για να το εξετάσει.

Ποινική δίωξη για απλή σωματική βλάβη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος 47χρονου νοσηλευτή, ο οποίος φέρεται ότι κακομεταχειρίστηκε ανήλικο ασθενή, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, κατά την εξέταση του 16χρονου. Η μητέρα του είδε κάποιες μελανιές στην περιοχή του λαιμού του παιδιού της και έκανε σχετική καταγγελία στην αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Grtimes, ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι το παιδί ήταν υπερκινητικό και προσπάθησε να το συγκρατήσει για να το εξετάσει.

Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του, ο 47χρονος νοσηλευτής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.