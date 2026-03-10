Ο πανευρωπαϊκός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,9% στις 606,26 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας, αφού έκλεισε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σύντομα.

Οι χρηματοπιστωτικές μετοχές ήταν αυτές που έδιναν τη μεγαλύτερη ώθηση στον δείκτη, με τον κλάδο να καταγράφει άλμα κατά 3,7%. Οι μετοχές των ενεργειακών ομίλων σημείωσαν πτώση 1,2% λόγω της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να τελειώσει σύντομα, με τις τιμές του αργού να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αφού ανήλθαν έως τα 119 δολάρια το βαρέλι μία ημέρα νωρίτερα.