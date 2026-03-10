Ο Γιώργος Πανουσόπουλος έφυγε για το δικό του και πιο μοναχικό ταξίδι...

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος.

Ο Πανουσόπουλος γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1942 και δεν υπήρξε απλώς ένα άξιος σκηνοθέτης. Όπως και ο Κατσουρίδης, ήταν ικανός να παίξει επίσης το ρόλο του διευθυντή φωτογραφίας, του κάμεραμαν, του μοντέρ, του σεναριογράφου και, φυσικά, του παραγωγού.

Από το 1979, με το «Ταξείδι του μέλιτος», ο Γιώργος Πανουσόπουλος ξεκίνησε ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό, παρατηρώντας τη ζωή με ευαισθησία. Τόλμησε να εστιάσει σε υπόκωφες επιθυμίες και να δημιουργήσει εκρήξεις. Κατασκεύασε έντονες ατμόσφαιρες, σενάρια και ρόλους που έδωσαν στους ηθοποιούς τη δυνατότητα για σημαντικές ερμηνείες.

Οι «απέναντι», η «Μανία» του 1985 που διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, το «Μ’ αγαπάς;» που συμμετείχε στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας, το «Μια μέρα τη νύχτα», η «Τεστοστερόνη» είναι μερικές μόνο από τις ταινίες του. Σ’ όλη αυτή τη διαδρομή ο Πανουσόπουλος άλλαζε μένοντας συνεπής στον δημιουργικό και απρόβλεπτο εαυτό του.

Εκτός από τις ταινίες μεγάλου μήκους ο σκηνοθέτης συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ενώ έκανε και ξεχωριστή δουλειά στο χώρο της διαφήμισης, με εικόνες ευρηματικές και καλαίσθητες, οι οποίες πέτυχαν να διαμορφώσουν τρόπους εικαστικής και κινηματογραφικής αντίληψης για το ευρύ κοινό.

{https://youtu.be/H8os_eDnP2g?si=IooIvjrJxkeE-gBP}

Φιλμογραφία



1967 Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ, Ιακώβ, εγέννησε...

1979 Ταξείδι του Μέλιτος

1981 Οι Απέναντι

1985 Μανία

1988 Μ' Αγαπάς;

1989 Ο Καφές

1995 Ελεύθερη Κατάδυση

2001 Μια Μέρα τη Νύχτα

2004 Tεστοστερόνη

2018 Σ' Αυτή τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει

{https://youtu.be/yTLorkscrk4?si=uQHk1YWvka8Mmu6A}

O Γιώργος Πανουσόπουλος ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μπέτυ Λιβανού.