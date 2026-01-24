Είχαν μαλώσει για ένα δέμα. Πώς συνέβη το περιστατικό.

Στη δημοσιότητα έρχεται το βίντεο από την παράσυρση της γυναίκας, η οποία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στις 9 το πρωί ένας άνδρας που πήγε να παραλάβει ένα δέμα, διαπληκτίστηκε με μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ και στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημα του.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το υποκατάστημα και να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η υπάλληλος των ΕΛΤΑ να τρέχει ανάμεσα στα παρκαρισμένα. Τότε, το όχημα ξεκινάει και την παρασέρνει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfwr32m0sjvt?integrationId=40599y14juihe6ly}