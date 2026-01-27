Σύντομα αναμένονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα.

Μπορεί η «ακινησία» να χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό - και ιδιαίτερα τη λεγόμενη Κεντροαριστερά - όμως στη βάση οι διεργασίες συνεχίζονται. Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης», στα Βριλήσσια, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση από την Πρωτοβουλία Πολιτών που στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυτή ήταν η πρώτη εκδήλωση στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, αλλά δεν θα είναι η μοναδική. Σύντομα, αντίστοιχες εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν σε Νέα Ιωνία-Νέα Φιλαδέλφεια-Μεταμόρφωση, αλλά και σε Αγία Παρασκευή, Μαρούσι και Χαλάνδρι. Λίγο, πολύ, άμεσα θα εμφανιστούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη χώρα.

