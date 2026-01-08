Μαίνονται οι μάχες στη Συρία μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων.

Πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας κήρυξαν οι αρχές της Συρίας σε κουρδικές συνοικίες στο Χαλέπι καθώς μαίνονται οι σφοδρές μάχες μεταξύ στρατού και κουρδικών δυνάμεων.

Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη «πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας» στις κουρδικές συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ, καθώς και σε τέσσερις γειτονικές συνοικίες.

Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ από το βράδυ της Πέμπτης »και μέχρι νεωτέρας», σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της επαρχίας του Χαλεπίου.

Οι μάχες στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, όπου ο στρατός βομβαρδίζει τις κουρδικές συνοικίες, «υπονομεύουν τις πιθανότητες» για συμφωνία με την κεντρική εξουσία, δήλωσε σήμερα Μαζλούμ Άμπντι, ο διοικητής των ισχυρών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι).

{https://twitter.com/PopularFront_/status/2009294358344843653}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η ανάπτυξη αρμάτων μάχης και πυροβολικού στις συνοικίες του Χαλεπίου, ο βομβαρδισμός αμάχων και ο αναγκαστικός εκτοπισμός τους, όπως και οι απόπειρες επιδρομής σε κουρδικές συνοικίες μεσούσης της φάσης της διαπραγμάτευσης, υπονομεύουν τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας"» πρόσθεσε ο Άμπντι.

Οι μάχες στο Χαλέπι ξέσπασαν την Τρίτη, ενώ η Δαμασκός και οι Κούρδοι δυσκολεύονται να εφαρμόσουν μια συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Μάρτιο για να ενσωματωθούν οι θεσμοί της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στο συριακό κράτος.

{https://twitter.com/visegrad24/status/2009301520701948211}