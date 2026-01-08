Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί στην Αρναία Χαλκιδικής, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες του parallaximag.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ αλλοδαπών αλβανικής καταγωγής και φέρεται να είχε οικογενειακό υπόβαθρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο δράστης 61 ετών φέρεται να έστησε καρτέρι στον συμπέθερό του 52 ετών και να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή..