Η ΜΚΟ ανησυχεί για νέους περιορισμούς που προβλέπονται σε νομοσχέδιο για την εγκληματικότητα και την αστυνομία.

Το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν τελεί «υπό επίθεση» στη Βρετανία, εξαιτίας της υιοθέτησης ακραίων «περιοριστικών» μέτρων, τα οποία προοδευτικά έκαναν πολύ πιο αυστηρούς τους όρους και τις τιμωρίες που εφαρμόζονται ακόμη και σε απόλυτα ειρηνικές κινητοποιήσεις, καταγγέλλει με έκθεσή της που έδωσε στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Το κείμενο, υπό τον τίτλο «Φιμώνοντας τους δρόμους: Το δικαίωμα στη διαδήλωση υφίσταται επίθεση στο ΗΒ», αναφέρει πως εφαρμόζονται πλέον «αντιδημοκρατικοί περιορισμοί» του δικαιώματος στη δημόσια διαμαρτυρία, «κατά παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Βλέπουμε να εκτυλίσσεται η διάβρωση θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων μπροστά στα μάτια μας» και είναι «απόλυτα κρίσιμο να εμποδίσουμε» την πορεία αυτή, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιασμίν Άχμεντ, διευθύντρια του παραρτήματος της ΜΚΟ στη Βρετανία.

Το Παρατηρητήριο καταγγέλλει πως η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ, που ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2024, δεν αναθεώρησε δυο νόμους που υιοθετήθηκαν επί προηγούμενων κυβερνήσεων των συντηρητικών, το 2022 και το 2023, και για παράδειγμα κατέβασαν τον πήχη για το τι ορίζεται ως διατάραξη της δημόσιας τάξης, ώστε να διευκολύνονται οι συλλήψεις, ή επέτρεψαν προληπτικές συλλήψεις.

Οι νόμοι αυτοί ακολούθησαν τον πολλαπλασιασμό κινητοποιήσεων από οικολογικές οργανώσεις όπως η Extinction Rebellion και η Just Stop Oil, κατά τη διάρκεια των οποίων μέλη τους απέκλεισαν οδικούς άξονες, ή δέθηκαν σε κτίρια.

Η κατάληξη ήταν περισσότερες συλλήψεις, άσκηση διώξεων και σε ορισμένες περιπτώσεις την επιβολή ποινών φυλάκισης ετών, ενώ μέχρι τότε στους διαδηλωτές απλά επιβάλλονταν κάποια πρόστιμα ή ποινές με αναστολή, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ΜΚΟ ανησυχεί για νέους περιορισμούς που προβλέπονται σε νομοσχέδιο για την εγκληματικότητα και την αστυνομία - σ.σ. συζητείται το τρέχον διάστημα στο βρετανικό κοινοβούλιο - της κυβέρνησης του κ. Στάρμερ, που αξιοσημείωτα είναι πρώην δικηγόρος ειδικευμένος στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το κείμενο προβλέπει μέτρα για να τιμωρούνται πρόσωπα που καλύπτουν τα πρόσωπά τους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και να περιορίζονται οι συγκεντρώσεις μπροστά σε χώρους λατρείας.

Το HRW καταγγέλλει ακόμη «την άνευ προηγουμένου κατάχρηση της νομοθεσίας για την τρομοκρατία προκειμένου να στοχοποιούνται και να ποινικοποιούνται ειρηνικές διαδηλώσεις».

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση Στάρμερ έθεσε εκτός νόμου την Palestine Action, που πρωταγωνιστούσε σε κινητοποιήσεις για την παλαιστινιακή υπόθεση, και την ενέγραψε στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων, αφού μέλη της κατηγορήθηκαν για βανδαλισμό σε βάση της πολεμικής αεροπορίας, Πάνω από 2.300 μέλη της ή υποστηρικτές της, που διαδήλωσαν εναντίον της απόφασης αυτής, έχουν συλληφθεί έκτοτε.

Τον Οκτώβριο, το Συμβούλιο της Ευρώπης παρότρυνε τη Βρετανία να υπερασπίσει την ελευθερία των πολιτών να διαδηλώνουν συστήνοντας πλήρη εξέταση του σχετικού νομικού πλαισίου για τις διαδηλώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί πως η χώρα συμμορφώνεται προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ