Ρικάρντο Ντα Κόστα: Σοβαρές καταγγελίες από τη σύζυγο του ποδοσφαιριστή

Νέα διάσταση στα αίτια του θανάτου του 42χρονου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα δίνει η Ελληνίδα σύζυγός του, μιλώντας στο STAR.

Εκτιμά ότι το μοιραίο θα μπορούσε να αποφευχθεί, καθώς όπως υποστηρίζει, υπήρξε λανθασμένη ιατρική εκτίμηση στο «Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης» που οδήγησε σε επιπλοκές.

Όπως είπε στο STAR η Ορέλια Αργυριάδου, ο σύζυγός της έκανε εισαγωγή στις 19 Αυγούστου στο Γενικο Νοσοκομείο Σαντορίνης και υπεβλήθη σε επέμβασή, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν διάτρηση στομάχου.

Μετά την επέμβαση όμως και για τρεις ημέρες ο ίδιος ένιωθε έντονη δυσφορία και είχε δυσκολίες στην αναπνοή. Οι γιατροί απέδωσαν τα συμπτώματα σε συμφύσεις του εντέρου και προχωρήσαν σε δεύτερο χειρουργείο.

