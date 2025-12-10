Τρία θρυλικά τραγούδια σε μοναδικά ντουέτα με πρωταγωνίστριες την Κατερίνα Λιόλιου και την Άντζελα Δημητρίου.

Η Κατερίνα Λιόλιου και η Άντζελα Δημητρίου συναντιούνται ξανά και παρουσιάζουν τρία θρυλικά λαϊκά τραγούδια σε ντουέτα – έκπληξη μέσα από το «Let’s Duet» που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Δύο ξεχωριστές καλλιτέχνιδες με σπουδαία μουσική πορεία και δύο δυναμικές γυναίκες ενώνουν τις φωνές τους στα «Είναι Κρύα Τα Σεντόνια», «Κάνε Στην Άκρη» και «Έχω Μια Καρδιά», τρεις από τις δεκάδες μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες που έχει πει η Άντζελα Δημητρίου.

Τα ντουέτα έρχονται λίγο μετά την κυκλοφορία του «Που Την Βρήκε;», της δισκογραφικής συνεργασίας τους που έχει «μαγέψει» το κοινό, ενώ έχουν ήδη αγαπηθεί καθώς ακούστηκαν πρώτη φορά στη συναρπαστική live εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου στο event «Πέφτει Η Νύχτα Με… Ρυθμό» όπου συνάντησε επί σκηνής την Άντζελα Δημητρίου.

Βρείτε το «Let’s Duet» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/let-s-duet