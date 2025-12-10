Την αιτία πίσω από την απόφασή της να μην κάνει παιδιά αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός.

Σε ένα γεγονός που τη στιγμάτισε στην εφηβεία αναφέρθηκε η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, αποκαλύπτοντας τους λόγους πίσω από την απόφασή της να μην δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και να κάνει παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου και εξήγησε πως η απόφασή της ήταν συνειδητή και βασίστηκε σε προσωπικά της βιώματα και υπαρξιακές ανησυχίες.

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Συγκινεί η ηθοποιός μιλώντας για τις αποφάσεις της ζωής της

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης λοιπόν, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, αναφέρθηκε στο πέρασμα του χρόνου, στη νιότη και το γήρας, τονίζοντας, πως με την πάροδο του χρόνου επιθυμεί να είναι συμφιλιωμένη με την ηλικία της:

«Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που προσπαθώ είναι να εκλείπει από πάνω μου αυτή η υστερία του να προσπαθεί κάποιος επιτακτικά να είναι νέος. Θέλω να είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο που περνά και στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι κάθε φορά. Ως ηθοποιός και δημόσιο πρόσωπο, ποιον να ξεγελάσεις άλλωστε; Πολλές φορές βλέπω αποτέλεσμα σε πρόσωπα, που είναι λίγο ψεύτικα, δεν είναι όμορφα, και θεωρώ ότι αυτή είναι μία παγίδα που πέφτουμε. Πρότυπά μου είναι οι σπουδαίες ηθοποιοί που έχουν μεγαλώσει με χάρη, και είναι πολύ σημαντικές στην δουλειά τους. Ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός μας αλλά και σύμμαχός μας», είπε αρχικά και με αφορμή αυτό εξελίχθηκε η πορεία τη συζήτησης.

Έτσι, αναφερόμενη στη συνειδητή απόφαση και στη αιτία που την οδήγησε στο να μην κάνει δικά της παιδιά, η ηθοποιός, αναφέρθηκε φειδωλά σε ένα περιστατικό που βίωσε στην εφηβεία της, ενώ τόνισε μεταξύ άλλων, πως η εν λόγω απόφαση, είναι αποτέλεσμα υπαρξιακών αναζητήσεων:

«Έχω ευλογηθεί με το να παίξω πολύ σημαντικούς ρόλους και δεν είχα ποτέ το περιθώριο να πω ότι έχω κάποιο απωθημένο. Δεν έχω κάνει την Έντα Γκάμπλερ πχ αλλά έχω παίξει τόσους άλλους ρόλους που δεν το σκέφτομαι. Υπήρχε μία ροή στην καριέρα μου, υπήρχαν όμως και δυσκολίες.... Ο βασικός λόγος του να μην κάνω οικογένεια, είχα ένα τεράστιο ερωτηματικό, υπαρξιακής φύσεως, με την έννοια του «γιατί να φέρω σε έναν τέτοιο κόσμο ένα παιδί», που το περιμένει αυτή η μοίρα. Στην εφηβεία μου έζησα ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό κύκλο, που με επηρέασε όλο αυτό».

