Για τη μάχη που έδωσε με την υγεία του μίλησε ο Νίκος Ορφανός.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», παραχώρησε δηλώσεις ο Νίκος Ορφανός, όπου και μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια της υγείας που πέρασε μέσα στο έτος.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στη Γερμανία, καθώς εντοπίστηκε όγκος στον εγκέφαλο, ενώ έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς του 2025, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Κέρδισε τη ζωή».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, ο γνωστός ηθοποιός, ανέφερε: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου. Πέρασα μια πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια και επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν…».

Σημείωσε μάλιστα, ότι μετά από την περιπέτεια που πέρασε, κατάφερε να επιστρέψει στην καθημερινότητα και την οικογένειά του: «Επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν, στα βιβλία, τις μουσικές μου, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τις μικρές μας στιγμές και όλες τις δυσκολίες μικρές και μεγάλες, όσο αντιφατικό και αν σας ακούγεται, που σε κάνουν να χαίρεσαι που είσαι ζωντανός».

Ταυτόχρονα, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Ορφανός, δεν θέλησε να αποκρύψει την αλήθεια από τον γιο του που πλέον είναι εννέα ετών: «Η κόρη μου, όταν έμαθα για το πρόβλημα υγείας μου ήταν 20 ημερών, ο γιος μου ήταν εννέα και από την πρώτη στιγμή του τα είπα όλα», εξήγησε.

«Το έζησε όλο, τα ήξερε όλα από την πρώτη στιγμή, είδε όλη τη διαχείριση, ήρθε μαζί μου με τη μητέρα του στη Γερμανία, ήταν δίπλα μου στην επέμβαση, τα είδε όλα, τα κατάλαβε όλα, δεν έκρυψα τίποτα», δήλωσε μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στο πλευρό του ο εννιά ετών γιος του.