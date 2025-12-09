Συγκινεί η κόρη του Μίμη Δομάζου μιλώντας για την απώλειά του πατέρα της.

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από την μέρα που ο Μίμης Δομάζος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 83 ετών, ενώ σήμερα, η κόρη του, Πόπη Δομάζου, αναφέρθηκε σε εκείνον και την απώλειά του, περιγράφοντας την τρυφερή σχέση τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων και το έργο του.

Πιο συγκεκριμένα, η Πόπη Δομάζου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του πατέρα της και το πώς αυτό επηρέασε την ίδια.

Μίμης Δομάζος: Συγκινεί η κόρη του, Πόπη Δομάζου

Στο απόσπασμα λοιπόν που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, η ίδια, αναφέρθηκε σε εκείνον με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια: «Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει, πραγματικά, και προσπαθώ, όμως να φανώ δυνατή για εκείνον. Το ξαφνικό σε κάνει άνω κάτω. Δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς εκείνη τη στιγμή. Ο πατέρας μου, ανήμερα των γενεθλίων του, «έφυγε» στα χέρια μου και η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει μετά από δύο μέρες», εξήγησε αρχικά.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα μίλησε για τις ημέρες που έχουν περάσει από την στιγμή που «έφυγε» μέχρι και σήμερα: «Είναι παντού, κάθε στιγμή μαζί μου, μαζί μας, μέσα στην οικογένεια, με τη μητέρα μου», ενώ τόνισε πως νιώθει ευγνώμων καθώς κατάφερε να πει όσα ήθελε με τον μπαμπά της: «Έχουμε κάνει άπειρες ώρες και μέρες και χρόνια συζητήσεις, οπότε γνωρίζω καλά και μου ‘χει πει, ευτυχώς έχουμε προλάβει κι έχουμε πει τα πάντα, είμαι τόσο γεμάτη από εκείνον», είπε συγκινημένη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-detjot1in8tt?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, εξήγησε πως η ίδια, συνεχίζει το έργο του πατέρα της: «Σίγουρα συνεχίζω την Ακαδημία ποδοσφαίρου «Μίμης Δομάζος». Η Ακαδημία μας είναι η μοναδική και η πρώτη δωρεάν ακαδημία ποδοσφαίρου στην Ελλάδα…», εξήγησε μεταξύ άλλων.

«Ο κάθε άνθρωπος, διαχειρίζεται με τον δικό του τρόπο την απώλεια. Εγώ κοιτάω τη δική μου οικογένεια και τη δική μου καρδιά, την καθημερινότητά μου και το πώς μπορώ να διαχειριστώ την απώλεια», δήλωσε αναφερόμενη στις αδερφές της.