Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Για τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη και το γιο τους, μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, απαντώντας παράλληλα στα δημοσιεύματα που τον θέλουν ζευγάρι με την Ρία Ελληνίδου.

Ειδικότερα, ο γνωστός επιχειρηματίας, το πρωί της Τρίτης, 9 Δεκεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου και μίλησε μεταξύ άλλων, για την προσωπική του ζωή στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η συζήτηση των δύο συνομιλητών, στράφηκε από νωρίς στο πώς ο ερχομός ενός παιδιού μπορεί να επηρεάσει ριζικά το ζευγάρι, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τοποθετείται επί του θέματος, λέγοντας: «Είναι λογικό να περάσει, η μαμά περνάει δύσκολα, μια σύγχρονη ηρωίδα. Εμείς οι πατεράδες αργούμε να το αντιληφθούμε. Όταν το αγκαλιάσουμε πρώτη φορά ή πιο μετά όταν περπατήσει και μιλήσει. Καλώς ή κακώς εμείς ερχόμαστε δεύτεροι αλλά είναι και οι δυο εξίσου σημαντικοί. Είσαι κουρασμένος, μπορείς να πεις πράγματα που δεν τα εννοείς, βγαίνει ο εγωισμός μπροστά και το ζευγάρι αποστασιοποιείται… Η κάθε προσπάθεια στα μάτια του αλλουνού μπορεί να μην φαίνεται. Όποια προσπάθεια και να έγινε δεν ήταν επιτυχημένη. Κανείς δεν θέλει να παντρευτεί, να κάνει ένα παιδί και να χωρίσει. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έκανα την προσπάθεια μου, μπορεί η Ιωάννα να έκανε περισσότερη…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-detli548hjux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφερόμενοι μάλιστα στην υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, η Κατερίνα Καινούργιου συνεχάρη τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για την ανάρτησή του την ημέρα της δίκης, με τον ίδιο να απαντάει ως εξής: «Πολλά πράγματα οφείλουμε να κάνουμε και γιατί είναι η μητέρα του παιδιού μου και για όλες τις γυναίκες. Δεν θα ήθελα να πάρω τα φώτα πάνω μου, θέλω να μείνεις στην ουσία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-detm9jnqxwsx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, η Κατερίνα Καινούργιου, αναφέρθηκε στη νέα σχέση της influencer, με τον επιχειρηματία να δηλώνει: «Για την προσωπική της ζωή δεν μου πέφτει λόγος, ούτε και για εκείνη. Αυτό έχει περάσει από τα δικά της φίλτρα. Δεν με πείραξε που είπε πως είναι ερωτευμένη. Αυτό αισθάνθηκε να πει, αυτό είπε».

Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε, υπάρχει η απαραίτητη επικοινωνία που χρειάζεται για την ανατροφή του 3χρονου Πάρη.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δεν δίστασε να απαντήσει και στα δημοσιεύματα που τον θέλουν ζευγάρι με τη Ρία Ελληνίδου, τονίζοντας πως ο ίδιος, δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σχετική δήλωση: «Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δεν με έχει δει κανένας και δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να πω κάτι για να δείξω κάτι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς τα πράγματα. Πρέπει να δούμε και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Είναι διαφορετική η κάθε ημέρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-detlmuf5u3ch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας μάλιστα, μίλησε για τον γιο του και τα social media, υπογραμμίζοντας πως οι οθόνες πλέον είναι αναπόφευκτες, ενώ υποστήριξε πως η εν λόγω γενιά γονέων είναι ιδιαίτερα «μπερδεμένη», καθώς έχει μεγαλώσει σε ελαφρώς διαφορετική εποχή: «Εμείς είμαστε οι πιο άτυχοι της γενιάς μας γιατί έχουμε ζήσει παλαιολιθικές εποχές. Είμαστε προκατειλημμένοι με αυτά που έχουμε ζήσει και αυτά τώρα που αλλάζουν πολύ. Είμαστε μπερδεμένοι σαν γονείς…. Ήμουν στην αρχή σε κάποια πράγματα διστακτικός, σε πέντε χρόνια βλέπεις ο κόσμος αλλάζει, το ΑΙ σου μιλάει, το σχολείο αλλάζει, όπου γυρίσεις και όπου και αν πας υπάρχει μια οθόνη. Μπορείς αυτό το πράγμα να το αποκλείσεις και πως; Προσπαθώ να τον αφήνω να επιλέξει ό,τι θέλει, αν θα είναι στην οθόνη ή να είναι έξω», κατέληξε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-detm6k61gccp?integrationId=40599y14juihe6ly}