Με πνευμονία και κολικό νεφρού μεταφέρθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από σχετικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και συντονιστής της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», το μεσημέρι της Τρίτης, 9 Δεκεμβρίου, έκανε μία διαφορετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, όπου απεικονίζεται ο ίδιος, σε κρεβάτι νοσοκομείου.

Στην φωτογραφία, αποκάλυψε πως ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό του νεφρού. Έτσι, συμπλήρωσε μεταξύ άλλων: «Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά» και αναφερόμενος στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», έγραψε: «σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά».

Στη θέση του στην εκπομπή σήμερα, βρέθηκε εκτάκτως ο Δημήτρης Πανόπουλος, όπου καλωσόρισε τους τηλεθεατές, εξηγώντας και την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Τσιμιτσέλη: Ξέρω ότι σήμερα περιμένατε να βρείτε σε αυτή τη θέση τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Όμως ένα μικρό θέμα υγείας τον κρατάει μακριά. Παρ’ όλα αυτά βρήκαμε ό,τι πιο κοντινό μπορούσαμε εμφανισιακά, το φέραμε για να καλυφθεί αυτό το κενό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-detp6potfe1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μέσω ζωντανής σύνδεσης, «βρέθηκε» στην εκπομπή, λέγοντας: «Ήταν ένα δύσκολο πρωινό, γιατί εδώ και μία εβδομάδα έχω πνευμονία, αλλά την πάλευα. Αλλά σήμερα το πρωί είχα έναν κολικό νεφρού, είναι εξαιρετικά μεγάλος ο πόνος και υπέφερα. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά, πήρα εξιτήριο και λογικά αύριο θα είμαι εκεί».