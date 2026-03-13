Χειροπέδες σε ένα 38χρονο, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μίας 14χρονης, πέρασαν αστυνομικοί στο Παλαιό Φάληρο ύστερα από σχετικό ένταλμα εις βάρος του.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, ο 38χρονος είχε προσεγγίσει τον Μάιο του 2025 την ανήλικη μέσω μίας ανάρτησης που είχε κάνει στα social media σχετικά με μία υιοθεσία ζώου συντροφιάς, και πιο συγκεκριμένα ένα γατάκι.

Η 14χρονη ανταποκρίθηκε στην αγγελία και αφού ήρθαν σε επικοινωνία, συναντήθηκαν από κοντά, με τον 38χρονο να προβαίνει στην αποτρόπαια πράξη.

Ο άνδρας συνελήφθη την Τρίτη 10/3 και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη.