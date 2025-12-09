Από αύριο, Τετάρτη, επιστρέφει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στο νοσοκομείο με πνευμονία και κολικό του νεφρού, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, 9 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ηθοποιός και συντονιστής της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, όπου και ενημέρωσε τους ακόλουθούς του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ενώ είχε και τηλεφωνική επικοινωνία στο «αέρα» της εκπομπής με τον Δημήτρη Πανόπουλο, ο οποίος και τον αντικατέστησε για σήμερα.

Όπως λοιπόν αποκάλυψε μέσα από την δημοσίευσή του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία και κολικό του νεφρού, ενώ λίγες ώρες αργότερα, μίλησε με την εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», δηλώνοντας πως από αύριο, Τετάρτη, θα επανέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη μετά το εξιτήριο

Μιλώντας λοιπόν στον αέρα της εκπομπής «Το ‘χουμε», ο ηθοποιός, ευχαρίστησε τους τηλεθεατές και τους συναδέλφους του καθώς όπως ανέφερε, έλαβε χιλιάδες μηνύματα, ενώ εξήγησε πως ήδη τον ταλαιπωρούσε η πνευμονία εδώ και μερικές ημέρες, ενώ μόλις σήμερα προέκυψε και ο κιλικός:

«Ευχαριστώ, και γενικά ευχαριστώ πολύ γιατί από το πρωί έχω λάβει πάνω από 1000 μηνύματα. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον. Είμαι καλά, αλλά ξέρεις πέσανε όλα μαζεμένα, μόνο ανεμοβλογιά δεν έπαθα», ανέφερε με χιούμορ ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και συνέχισε:

«Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι κάποιος που έχει πνευμονία να πάθει και κολικό ταυτόχρονα, είναι δύο πράγματα τα οποία που και από μόνα τους το κάθε ένα είναι αρκετά σοβαρό. Έπαθα κολικό νεφρού. Η πνευμονία, δεν μπορούσε να με κρατήσει εκτός εκπομπής, γιατί έπαιρνα αντιβιώσεις και αντιπυρετικά. Την προηγούμενη Παρασκευή, είχα βραχνάδα, την Δευτέρα πήγα κανονικά στην εκπομπή. Αλλά σήμερα το πρωί ξύπνησα από τον πόνο. Ήταν ανυπόφορος…».

«Έχω βγει από το νοσοκομείο, πήρα εξιτήριο και όπως όλα δείχνουν, αύριο πρώτα ο Θεός, θα είμαι στην εκπομπή».

Μιλώντας μάλιστα για το σημερινό επεισόδιο και τον Δημήτρη Πανόπουλο, τόνισε: «Την είδα την εκπομπή, ήταν εξαιρετικό ο Δημήτρης. Τον ενημερώσαμε τελευταία στιγμή να πάει στην εκπομπή, απροετοίμαστος και ήταν πολύ καλός… Καλά θα είμαι. Άπαξ και καταλαβαίνεις τι έχεις μετά μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Το καλό είναι ότι έχω ξαναπεράσει κολικό, οπότε ήξερα τι με περιμένει. Με πήγε η Κατερίνα (σ.σ Γερονικολού) στο νοσοκομείο. Ο άλλος που δεν ξέρει τι έχεις τρομάζει περισσότερο. Δεν ήξερα απλά πόσο έντονος θα ήταν αυτός ο πόνος… Αλλά, τέλος καλό – όλα καλά».