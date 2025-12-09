Αναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 49η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 49840, σειρά η 1η και στοιχείο το Ε.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί και έτσι υπάρχει τζάκποτ Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.040.000 ευρώ.

Ο αριθμός 49840 σε όλες τις σειρές εκτός από την 1η, 2η και 10η στις σειρές Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 9737 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 16884, 25653, 41780, 44564, 60532, 65710, 72597, 76814 και 79963.