Oλοκληρώθηκε η 11η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.230.000 ευρώ.

Στην 11η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 67149, σειρά η 7η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε τζακποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν στο ποσό των 2.300.000 ευρώ.

Ο αριθμός 27046 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

