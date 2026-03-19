Βόμβες στην αγορά ενέργειας: Ο Τραμπ απειλεί να «τινάξει στον αέρα» μεγάλο κοίτασμα αερίου, αν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο Κατάρ

Τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως, αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατάρ, οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars με δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ποτέ δει ή βιώσει».
Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για το πλήγμα του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars το βράδυ της Τετάρτης.
Σε αντίποινα για την επίθεση αυτή, το Ιράν χτύπησε το Ras Laffan του Κατάρ - μια βιομηχανική περιοχή που περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο.
«Από οργή για όσα έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή», το Ισραήλ «ξέσπασε βίαια», έγραψε ο Τραμπ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνώριζαν τίποτα για τη συγκεκριμένη επίθεση και η χώρα του Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε είχε οποιαδήποτε ιδέα ότι επρόκειτο να συμβεί».
Όμως το Ιράν δεν το γνώριζε αυτό και τα αντίποινά του κατά του Ras Laffan του Κατάρ έγιναν «αδικαιολόγητα και άδικα».
Σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, «εκτός αν το Ιράν αποφασίσει απερίσκεπτα να επιτεθεί» σε άλλη αθώα χώρα, που σε αυτή την περίπτωση ήταν το Κατάρ.
Οι πύραυλοι διασποράς αποτελούν μια επιπλέον πρόκληση για το Ισραήλ08:26:28
Το Ιράν εξαπέλυσε στις 18 Μαρτίου πυραυλική επίθεση κατά του Τελ Αβίβ και ευρύτερα της κεντρικής περιοχής του Ισραήλ, με ορισμένους από τους πυραύλους να φέρουν κεφαλές διασποράς.
Η Τεχεράνη εκτέλεσε τρείς πολίτες για επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος08:25:03
Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την εκτέλεση τριών «ταραχοποιών», που κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες μελών των δυνάμεων της τάξης και ενέργειες επ’ ωφελεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
«Οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19ης Μαρτίου για φόνους και διότι διεξήγαγαν επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», ανέφερε το Mizan Online, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στην χωρα.
Το πετρέλαιο πάνω από τα 112 δολάρια07:54:31
Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά τα νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές προκαλούν ανησυχία για την προσφορά.
Νέα επίθεση σε πλοίο ανοιχτά του Ras Laffan07:16:45
Στις φλόγες η μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας LNG στον κόσμο07:03:12
Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».
«Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις ζημιές» και «δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε η εταιρεία του Κατάρ μέσω X.
Η ανάρτηση Τραμπ: «ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΑΟΥΘ ΠΑΡΣ»07:00:05
Κατάρ: Έσβησαν οι φωτιές στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG06:58:47
Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.
«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.