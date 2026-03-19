Βόμβες στην αγορά ενέργειας: Ο Τραμπ απειλεί να «τινάξει στον αέρα» μεγάλο κοίτασμα αερίου, αν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο Κατάρ

Χαρακτήρα γενικευμένης σύρραξης, με τα κρίσιμα ενεργειακά κοιτάσματα στο επίκεντρο, λαμβάνει ο πόλεμος στο Ιράν που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση για 20η ημέρα.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως, αν το Ιράν χτυπήσει ξανά το Κατάρ, οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars με δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ποτέ δει ή βιώσει».

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για το πλήγμα του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars το βράδυ της Τετάρτης.

Σε αντίποινα για την επίθεση αυτή, το Ιράν χτύπησε το Ras Laffan του Κατάρ - μια βιομηχανική περιοχή που περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο.

«Από οργή για όσα έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή», το Ισραήλ «ξέσπασε βίαια», έγραψε ο Τραμπ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνώριζαν τίποτα για τη συγκεκριμένη επίθεση και η χώρα του Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε είχε οποιαδήποτε ιδέα ότι επρόκειτο να συμβεί».

Όμως το Ιράν δεν το γνώριζε αυτό και τα αντίποινά του κατά του Ras Laffan του Κατάρ έγιναν «αδικαιολόγητα και άδικα».

Σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, «εκτός αν το Ιράν αποφασίσει απερίσκεπτα να επιτεθεί» σε άλλη αθώα χώρα, που σε αυτή την περίπτωση ήταν το Κατάρ.

