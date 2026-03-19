Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά τα νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές προκαλούν ανησυχία για την προσφορά.

Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 97,26 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,94 δολάρια ή 0,98%. Το Μπρεντ ενισχύεται ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στα 112,07 δολάρια το βαρέλι, με σημαντική αύξηση 4,69 δολαρίων ή 4,37%.

Η QatarEnergy ανακοίνωσε ότι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ras Laffan, βασικό κόμβο επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε μερική αναστολή ενεργειακών δραστηριοτήτων μετά από περιστατικά στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Habshan και στο πετρελαϊκό πεδίο Bab, εξαιτίας θραυσμάτων από αναχαιτισμένους πυραύλους.

Στη Σαουδική Αραβία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους με κατεύθυνση το Ριάντ, καθώς και απόπειρα επίθεσης με drone σε εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Προηγουμένως, το Ιράν είχε εκδώσει προειδοποιήσεις εκκένωσης για ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και Κατάρ, προετοιμάζοντας αντίποινα μετά από επιθέσεις στις δικές του υποδομές στο South Pars και στο Asaluyeh. Το South Pars αποτελεί το ιρανικό τμήμα του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου παγκοσμίως, το οποίο μοιράζεται με το Κατάρ στην άλλη πλευρά του Περσικού Κόλπου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι νέες επιθέσεις του Ιράν εντείνουν την περιφερειακή ένταση, χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης ή άμεσης επαναλειτουργίας των θαλάσσιων ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της επόμενης φάσης της στρατηγικής απέναντι στο Ιράν. Μεταξύ των σεναρίων περιλαμβάνεται η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη χρήση κυρίως αεροναυτικών δυνάμεων, χωρίς να αποκλείεται και η ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων.