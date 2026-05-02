Εν μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και διαρκών πισωγυρισμάτων που προκαλούν διαρκή μεταβλητότητα η πιθανότητα εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου στα 150 δολάρια το βαρέλι προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς ένα τέτοιο επίπεδο αποτελεί σημείο καμπής με ευρύτερες οικονομικές συνέπειες.

Μια άνοδος σήμερα του πετρελαίου στα 150 δολάρια σε σχέση με προηγούμενες περιόδους όπου το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια είναι ποιοτική και όχι απλώς ποσοτική.

Στα υφιστάμενα επίπεδα, η συνολική δαπάνη για ενέργεια αγγίζει το 5-6% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ήτοι είναι σε μια «επικίνδυνη ζώνη» που ιστορικά συνδέεται με επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ενώ μια σύντομη άνοδος της τιμής του πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών γεγονότων θα είχε κυρίως ψυχολογικό αντίκτυπο, μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών επηρεάζει προϋπολογισμούς και εφοδιαστικές αλυσίδες σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι αναλυτές βλέπουν πως απομακρυνόμαστε από το σενάριο της προσωρινής γεωπολιτικής κρίσης, που περιορίζει τη μεταφορά πετρελαίου χωρίς να επηρεάζει την πραγματική προσφορά και μπαίνουμε σε μια βαθύτερη, διαρθρωτική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, παρόμοια με την περίοδο πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όπου η διόρθωση ήρθε μόνο μέσω έντονης ύφεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κρίσης θα γίνουν αισθητές σχεδόν άμεσα σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Η αεροπορική βιομηχανία ήδη αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση κόστους καυσίμων, ενώ η χημική βιομηχανία, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, βλέπει τα περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται. Παράλληλα, ο τομέας των λιπασμάτων δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς η παραγωγή τους εξαρτάται από το φυσικό αέριο, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών τροφίμων και ενδεχομένως σε κοινωνικές αναταραχές, όπως είχε συμβεί κατά την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπή με ένα δύσκολο δίλημμα: από τη μία να περιορίσει τον πληθωρισμό και από την άλλη να μην οδηγήσει τις ισχνά αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ σε ύφεση.

Ο συνδυασμός ακριβής ενέργειας και υψηλών επιτοκίων θα δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις αγορές. Οι επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό θα αντιμετωπίσουν διπλή πίεση: αυξημένα λειτουργικά κόστη και ακριβότερη εξυπηρέτηση χρέους. Οι αγορές ακινήτων και οι τομείς που εξαρτώνται από χρηματοδότηση, όπως οι κατασκευές και η τεχνολογία, θα εμφανίσουν ευαισθησία σε τέτοιες συνθήκες, ενώ η κατανάλωση θα υποχωρήσει καθώς τα νοικοκυριά θα διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε ενέργεια και δάνεια.

Παρά τις υψηλές τιμές των καυσίμων, η μείωση της ζήτησης δεν είναι άμεση. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, η κατανάλωση καυσίμων παραμένει σχετικά ανθεκτική, με περιορισμένες μόνο μειώσεις ακόμη και σε περιβάλλον έντονων αυξήσεων τιμών. Ωστόσο, η επίδραση των υψηλών επιτοκίων θα επιταχύνει τελικά τη μείωση της ζήτησης, καθώς θα περιορισθεί η οικονομική δραστηριότητα συνολικά. Αντίθετα, οι αναδυόμενες οικονομίες θα έχουν προβλήματα πιο γρήγορα, καθώς το αυξημένο κόστος εισαγωγών και δανεισμού επιβαρύνει τα ισοζύγια πληρωμών και περιορίζει την αγοραστική δύναμη.

Ιστορικά, οι υψηλές τιμές πετρελαίου διορθώνονται είτε γρήγορα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, είτε σταδιακά σε βάθος ετών, μέσω συνδυασμού ύφεσης, αύξησης παραγωγής και τεχνολογικής προσαρμογής. Στη σημερινή συγκυρία, οι αγορές αναμένεται να ενσωματώσουν ένα μόνιμο «ασφάλιστρο κινδύνου», διατηρώντας το πετρέλαιο σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με απλά λοιπόν η τιμή του πετρελαίου στα 150 δολάρια θα λειτουργήσει ως ένα «σοκ» επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.