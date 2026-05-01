Μας το ανέφερε ανώτερη πηγή στην Αθήνα καθώς προσπαθούσαμε να πληροφορηθούμε τι συμβαίνει στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
Μόνο το τελευταίο διάστημα φέρεται να σκοτώθηκαν έως και 35.000 Ρώσοι στρατιώτες καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με στόχο να προωθήσει τις δυνάμεις της σε μερικά ακόμα χιλιόμετρα Ουκρανικού εδάφους.
Και δεν νοιάζεται κανείς!
Πώς το έλεγε ο Μπρεχτ;
«Ο πόλεμος που έρχεται δεν είναι ο πρώτος. Πριν απ’ αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι. Όταν τελείωσε ο τελευταίος, Στους νικημένους, ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές ο φτωχός λαός πέθαινε το ίδιο».
Κάπως έτσι...
Β.Σκ.