Η Μόσχα εξέφρασε την ελπίδα ο ΟΠΕΚ να συνεχίσει να λειτουργεί.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα παραμείνει στον ΟΠΕΚ+ παρά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα των χωρών που εξάγουν το περισσότερο πετρέλαιο στον κόσμο θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν χθες, Τρίτη, ότι αποχωρούν από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ/OPEC), επιφέροντας πλήγμα στην ομάδα σε μια περίοδο όπου μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση, που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, έχει φέρει στο φως διαφωνίες μεταξύ χωρών του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚ+ είναι ένας σημαντικός οργανισμός, ιδιαίτερα στη διάρκεια της παρούσας αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές.

«Αυτό το σχήμα βοηθάει ουσιαστικά να ελαχιστοποιηθούν οι διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές και καθιστά δυνατό να σταθεροποιηθούν αυτές», είπε ο Πεσκόφ στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι Ρωσία σέβεται την απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ενεργειακός διάλογος της Μόσχας με τη χώρα του Κόλπου θα συνεχιστεί.

Η Ρωσία αποφάσισε να ενταχθεί στον ΟΠΕΚ+ το 2016. Η ομάδα παρήγαγε πέρυσι σχεδόν το 50% του πετρελαίου και των υγρών πετρελαιοειδών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Τα ΗΑΕ ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟΠΕΚ+, ενώ η Ρωσία είναι δεύτερη, μετά τη Σαουδική Αραβία.

Ρωσία: Η αποχώρηση των ΗΑΕ θα αυξήσει την παραγωγή και θα ρίξει τις τιμές

Η πρώτη αντίδραση για τη Μόσχα είχε έρθει από τον υπουργό Οικονομικών της χώρας.

Ο Άντον Σιλουάνοφ ανέφερε την Τετάρτη ότι η απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ σημαίνει πως οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες θα αυξήσουν την παραγωγή τους, οδηγώντας σε μείωση των παγκόσμιων τιμών στο μέλλον.

Η Ρωσία θεωρείται ο βασικός ωφελημένος από την άνοδο των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Σήμερα ακούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η χώρα μπορεί να παράγει όσο πετρέλαιο επιτρέπουν οι παραγωγικές της δυνατότητες και να το διοχετεύει στην αγορά», δήλωσε ο Σιλουάνοφ.

Η Ρωσία διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τα ΗΑΕ όσο και με τη Σαουδική Αραβία, η οποία ηγείται του ΟΠΕΚ.

Με πληροφορίες από Reuters