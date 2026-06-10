Η παραγωγή των 11 κρατών-μελών του οργανισμού μειώθηκε κατά 1,06 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, διαμορφούμενη στα 16,13 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 26 ετών υποχώρησε η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Μάιο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, καθώς ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός περιόρισε δραστικά τις εξαγωγές του Ιράν, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη επηρέασε σημαντικά και τις εξαγωγές άλλων χωρών του Κόλπου.

Η παραγωγή των 11 κρατών-μελών του οργανισμού μειώθηκε κατά 1,06 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, διαμορφούμενη στα 16,13 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Πρόκειται για το χαμηλότερο μηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από το 2000, ενώ βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα και από τα επίπεδα που σημειώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας του 2020, όταν η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο είχε καταρρεύσει.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Ιράν, αντανακλώντας τις επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού που τέθηκε σε εφαρμογή στις 13 Απριλίου. Οι εξαγωγές αργού και συμπυκνωμάτων της χώρας υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον έξι ετών.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία κατέγραψε περαιτέρω πτώση της παραγωγής της, ενώ το Ιράκ κατάφερε να αυξήσει την προσφορά λόγω της ενισχυμένης εγχώριας κατανάλωσης. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η παραγωγή της Βενεζουέλας και της Νιγηρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οκτώ χώρες της συμμαχίας ΟΠΕΚ+, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του ΟΠΕΚ μαζί με συμμάχους όπως η Ρωσία, είχαν συμφωνήσει να αυξήσουν την παραγωγή τους τον Μάιο. Ωστόσο, η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν και ο αμερικανικός αποκλεισμός κατέστησαν αδύνατη την υλοποίηση του σχεδίου, οδηγώντας την παραγωγή του οργανισμού σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

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Η έρευνα του Reuters βασίζεται σε δεδομένα της LSEG, σε στοιχεία εταιρειών παρακολούθησης των θαλάσσιων ροών όπως η Kpler, καθώς και σε πληροφορίες από πηγές του πετρελαϊκού κλάδου, του ΟΠΕΚ και συμβούλων της αγοράς.