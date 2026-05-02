Σε μια – σχεδόν – απομονωμένη πλευρά της Πελοποννήσου, ξεδιπλώνεται ένας παραθαλάσσιος οικισμός που τη δεκαετία του ’90 εντυπωσίασε ακόμη και την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η Πελοπόννησος θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και πολυδιάστατα μέρη της Ελλάδας, φιλοξενώντας καταπράσινα τοπία, βουνά, θάλασσες και ποτάμια, ικανά να εντυπωσιάσουν κάθε επισκέπτη.

Πρόκειται για έναν τόπο που αποτελεί πόλο έλξης τόσο για τις σύντομες χειμερινές αποδράσεις σε ορεινά χωριά, όσο και καλοκαιρινές εξορμήσει σε παραθαλάσσιους προορισμούς που θυμίζουν νησί, όπως και η εντυπωσιακή Μάνη.

Έτσι, σε μια απομονωμένη γωνιά της ανατολικής Πελοπόννησος, εκεί όπου τα βουνά καταλήγουν απότομα στο Μυρτώο Πέλαγος, βρίσκεται το γαλήνιο Κυπαρίσσι Λακωνίας - ένα χωριό που για χρόνια έμοιαζε αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο.

Το Κυπαρίσσι για δεκαετία ήταν γνωστό μόνο στους ντόπιους και στους ταξιδιώτες που αναζητούσαν το άγνωστο και την ιδιωτικότητα, καθώς η πρόσβαση στο σημείο δεν ήταν εύκολη. Γεγονός που βοήθησε στο να δημιουργηθεί ο θρύλος πως το χωριό υπήρξε, έστω και για λίγο, «κρυφό καταφύγιο» για την Πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Σύμφωνα μάλιστα με τοπικές αφηγήσεις, η Νταϊάνα φέρεται να επισκέφθηκε την περιοχή τη δεκαετία του ’90 με ιδιωτικό σκάφος, αναζητώντας ένα μέρος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πρόκειται ωστόσο για ένα χωριό αμφιθεατρικό χτισμένο ανάμεσα στα βουνά που καταλήγουν στο Μυτρώο Πέλαγος, με το τοπίο να θυμίζει καρτ ποστάλ.

Το Κυπαρίσσι, απλώνεται σε τρεις διαφορετικούς οικισμούς που ο κάθε ένας διατηρεί τον δικό του χαρακτήρα: η Παραλία, που απλώνεται δίπλα στη θάλασσα, η Βρύση, ο κεντρικός οικισμός και η Μητρόπολη, που βρίσκεται πιο απομονωμένη με πανοραμική θέα.

Και στους τρεις οικισμούς, ξεχωρίζει η λιτή αρχιτεκτονική και η αυθεντική ατμόσφαιρα που προσφέρουν, ενώ οι παραλίες είναι μικρές και καθαρές, συχνά χωρίς οργάνωση, κάτι που ενισχύει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα «κρυφό» μέρος.

