Αν και οι καλοκαιρινές διακοπές είναι άμεσα συνυφασμένες με τα νησιά και τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, είναι οι κατάλληλη εποχή για να γνωρίσετε μέρη και προορισμούς του εξωτερικού, που μπορούν να μαγέψουν κάθε επισκέπτη.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα, θεωρείται μία από τις πιο όμορφες εποχές, καθώς κυριαρχεί το αίσθημα της ξεγνοιασιάς, της ηρεμίας και της χαλάρωσης, ενώ οι καλοκαιρινές διακοπές είναι άμεσα συνυφασμένες με τη θάλασσα και τα νησιά.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι τιμές σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς έχουν αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας πολλούς ταξιδιώτες να στραφούν προς το εξωτερικό για πιο οικονομικές επιλογές.

Έτσι, αναδεικνύονται όμορφοι προορισμοί, κοντά στην Ελλάδα, που προσφέρουν εξίσου εντυπωσιακά τοπία, χωρίς να απαιτούν μεγάλο budget.

Δύο από τις καλύτερες επιλογές είναι το Σπλιτ στην Κροατία και το Μαρμαρίς στην Τουρκία - προορισμοί που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, ιστορία και προσιτές τιμές.

Οικονομικές επιλογές στο εξωτερικό για τις καλοκαιρινές διακοπές

Σπλιτ – Κροατία:

Το Σπλιτ αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Αδριατικής και ένα από τα πιο γοητευτικά μέρη της χώρας. Πρόκειται για μια πόλη με έντονο μεσογειακό χαρακτήρα, όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη ζωή.

Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το παλάτι του Διοκλητιανού, ένα εντυπωσιακό ρωμαϊκό συγκρότημα που σήμερα έχει πάρει τη μορφή ενός ολοκληρωμένου οικισμού, με σπίτια και εντυπωσιακά μαγαζάκια που φέρνουν τον ταξιδιώτη σε μία άλλη εποχή.

Οι παραλίες στο Σπλιτ είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της πόλης, καθώς συνδυάζουν καθαρά, τιρκουάζ νερά με εύκολη πρόσβαση από το κέντρο. Η πιο γνωστή είναι η Bačvice, μια αμμώδης παραλία ιδανική για χαλαρές βουτιές.

Η παραλία Kašjuni προσφέρει πιο «εξωτική» αίσθηση με πεύκα και βαθιά νερά, ενώ βρίσκεται κοντά στον λόφο Marjan και προσφέρει την αίσθηση της ηρεμίας και της χαλάρωσης.

Το Σπλιτ ξεχωρίζει γιατί προσφέρει εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, θάλασσα και νυχτερινή ζωή. Δεν είναι απλώς ένας παραθαλάσσιος προορισμός, αλλά ένα «ζωντανό» μουσείο, που θα λατρέψουν όσοι αγαπούν το Game of Thrones, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως βασική τοποθεσία γυρισμάτων.

Ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό για όσους επιλέξουν το Σλιτ, είναι οι οικονομικές τιμές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μηχανές αναζήτησης και τις ενδεικτικές ημερομηνίες 11 έως 18 Ιουλίου, τα αεροπορικά εισιτήρια ανέρχονται στα 200 ευρώ μετ’ επιστροφή, ενώ διαμονή σε καταλύματα κοντά στην παραλία ανέρχεται στα 35 ευρώ τη βραδιά.

Μαρμαρίς – Τουρκία

Το Μαρμαρίς είναι ένας από τους πιο αγαπημένους οικονομικούς προορισμούς των Ελλήνων ταξιδιωτών καθώς συνδυάζει καταγάλανες θάλασσες, έντονη νυχτερινή ζωή και εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Η κεντρική παραλία της πόλης είναι μεγάλη, οργανωμένη και ιδανική για όλες τις ηλικίες, ενώ η μαρίνα και η παλιά πόλη ξεχωρίζουν για τα γραφικά σοκάκια και την έντονη τοπική ατμόσφαιρα. Από εκεί, μπορεί κανείς να κάνει εκδρομές σε κοντινούς όρμους και μικρά νησάκια με εξωτικά νερά, ενώ το κέντρο προσφέρεται για αγορές με παραδοσιακά προϊόντα και παζάρια.

Σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες αποτελεί και η κεντρική πλατεία με το άγαλμα του Mustafa Kemal Atatürk, που δίνει ιστορικό χαρακτήρα στην επίσκεψη.

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, το Μαρμαρίς μετατρέπεται σε έναν ζωντανό προορισμό γεμάτο ενέργεια, με ζεστή θάλασσα, συνεχή ηλιοφάνεια και έντονη ζωή από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Όσον αφορά το κόστος, το Μαρμαρίς παραμένει ένας από τους πιο οικονομικούς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα ξενοδοχεία δίπλα στη θάλασσα ξεκινούν από περίπου 40 ευρώ τη βραδιά για τις ημερομηνίες 11 - 18 Ιουλίου, ενώ το φαγητό είναι ιδιαίτερα προσιτό, με ένα απλό γεύμα να κοστίζει μόλις 3 – 4 ευρώ.