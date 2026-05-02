Οι δικαστές των κατωτέρων δικαστηρίων μπορεί να είναι πιο άπειροι αλλά μια Νομική την έχουν τελειώσει κι αυτοί, και όταν οι αποφάσεις είναι τόσο κραυγαλέα διαφορετικές τι από τα δύο συμβαίνει; Οι νεαροί είναι ανεπαρκείς οπότε τη βάψαμε όσοι δεν καταλήγουμε στον Άρειο Πάγο για το δίκιο μας ή εδώ μετράει ότι αυτούς δεν τους έχει διορίσει η Κυβέρνηση;

Στον Επιτάφιο ο Περικλής λέει ότι λίγοι μπορούν να ασκήσουν πολιτική αλλά όλοι μπορούν να την κρίνουν. Το ίδιο ισχύει και για την νομική. Γι΄ αυτό ας μην κουράζονται διάφοροι δικηγόροι με περίπλοκους νομικούς συλλογισμούς να μας πείσουν ότι η άσκηση της κοινής λογικής προϋποθέτει πτυχίο Νομικής.

Και προκειμένου για τις υποκλοπές η κοινή λογική ζητά λογικές απαντήσεις σε αυτονόητα ερωτήματα.

1. Γιατί ο Εισαγγελέας που εμπλέκεται στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν δηλώνει κώλυμα όταν οι δικαστές αυτοεξαιρούνται ακόμα κι αν κουρεύονται στον ίδιο κουρέα με παράγοντα της δίκης;

2.Γιατι η Πολιτεία σε όλες τις εκφάνσεις της δεν κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μάθει ποιος παρακολουθούσε, όχι τις συνομιλίες αλλά, όλην τη ζωή της ηγεσίας του στρατεύματος και του υπουργού Εξωτερικών; Εμένα όταν ήμουν μικρός με έπιασαν κάτι άγριοι στη Σούδα και μου πήραν να τσεκάρουν το view master, και το κράτος που το πληρώνουμε για να μας προστατεύει δεν ενδιαφέρεται ποιος κατέχει το υλικό παρακολούθησης των κατ΄ εξοχήν επιφορτισμένων με την ασφάλεια της χώρας;

3.Γιατι για τη νομική επιστήμη δεν ισχύει αυτό που ισχύει για όλους τους άλλους, ότι αν δεν έχεις το pin καμία κάρτα δεν ανοίγει; Εκτός αν στο μεταπτυχιακό της Χαϊδελβέργης μαθαίνεις ότι ειδικά αν είσαι κρεοπώλης ξέρεις και την ανοίγεις σαν σπαλομπριζόλα.

4. Γιατί οι περήφανοι ταγοί μας της Κυβέρνησης και του Στρατεύματος δεν έσπευσαν οι ίδιοι ως παραστάτες στο δικαστήριο να συνδράμουν στη διαλεύκανση της αλήθειας; Γιατί δεν παρέδωσαν καν τα κινητά τους για έλεγχο; Ο Άρειος Πάγος γιατί δεν τα ζήτησε, τόσο ασήμαντα στοιχεία είναι τα ίχνη των επισυνδέσεων;

5. Οι άλλοι περήφανοι εκπρόσωποι του Έθνους που καταγγέλθηκε ότι μοίραζαν σκονάκια με τις ερωτήσεις τους στους μάρτυρες της επιτροπής της Βουλής, γιατί δεν έκαναν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση; Ή έστω μια διάψευση βρε αδερφέ; Στα σοβαρά όλοι αυτοί θα ξαναζητήσουν με τις συνήθεις μεγαληγορίες περί το άτομό τους την ψήφο μας;

6.Όι δικαστές των κατωτέρων δικαστηρίων μπορεί να είναι πιο άπειροι αλλά μια Νομική την έχουν τελειώσει κι αυτοί, και όταν οι αποφάσεις είναι τόσο κραυγαλέα διαφορετικές τι από τα δύο συμβαίνει; Οι νεαροί είναι ανεπαρκείς οπότε τη βάψαμε όσοι δεν καταλήγουμε στον Άρειο Πάγο για το δίκιο μας ή εδώ μετράει ότι αυτούς δεν τους έχει διορίσει η Κυβέρνηση;

7.Ολοι αυτοί που μας κάνουν αφ΄υψηλού κριτική για ασέβεια στη Δικαιοσύνη ψέλλισαν καμία κουβέντα για τη σκαστή ασέβεια της ΕΥΠ και φυσικά του προϊστάμενου της στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

ΥΓ: Ξέρω ότι οι περισσότεροι θεωρούν την ενασχόληση με τις υποκλοπές κουραστική, μπανάλ και ξεπερασμένη. Μου είναι αδιάφορο. Για μένα είναι ανοιχτή πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας.

(Ο Ανδρέας Πετρουλάκης είναι σκιτσογράφος - Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από το f/b)