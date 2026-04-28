Τα 6 σημεία που αναλύει η taz για τις υποκλοπές.

Ανταπόκριση της γερμανικής εφημερίδα taz καταγράφει τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά την απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να βάλει τέλος σε περαιτέρω έρευνες γύρω από την υπόθεση.

Η taz αναφέρει τα εξής σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο υποκλοπών:

Πρώτον, επισημαίνεται ότι η ελληνική Δικαιοσύνη φαίνεται να βάζει οριστικό τέλος στη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο ανώτατος εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποφάσισε να μην ανοίξει εκ νέου τον φάκελο του σκανδάλου, ο οποίος είχε ήδη τεθεί στο αρχείο από το 2024. Σύμφωνα με την ανταπόκριση, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι δεν θα εξεταστούν περαιτέρω ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες, γεγονός που στην πράξη απαλλάσσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από νομικές συνέπειες.

Δεύτερον, η ανταπόκριση υπογραμμίζει την αντίφαση ανάμεσα στην απόφαση αυτή και τις προηγούμενες δικαστικές εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο δικαστήριο της Αθήνας είχε καταδικάσει τέσσερις κατηγορούμενους σε βαριές ποινές για παράνομη πρόσβαση σε επικοινωνίες και δεδομένα 87 ατόμων. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πολιτικοί, επιχειρηματίες, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος της υπόθεσης.

Τρίτον, τονίζεται ότι στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator την περίοδο 2020–2021. Η ανταπόκριση σημειώνει ότι η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως «ελληνικό Watergate», ενώ παράλληλα καταγράφει πως ο πρωθυπουργός έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί εμπλοκής του, παρά τις σχετικές καταγγελίες από θύματα των παρακολουθήσεων.

Τέταρτον, γίνεται αναφορά στον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία τέθηκε υπό τον άμεσο έλεγχο του πρωθυπουργού το 2019. Η ανταπόκριση υπενθυμίζει ότι το 2022 υπήρξαν παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών, χωρίς ωστόσο να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες σε ανώτατο επίπεδο.

Πέμπτον, καταγράφονται οι έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν και στόχος παρακολούθησης, κατηγορεί τη Δικαιοσύνη για αδράνεια και κάνει λόγο για υπονόμευση του κράτους δικαίου, ζητώντας τη σύσταση κοινοβουλευτικής επιτροπής διερεύνησης. Αντίστοιχες θέσεις εκφράζουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τέλος, η ανταπόκριση επισημαίνει τη σημαντική φθορά της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με δημοσκοπικά στοιχεία που παρατίθενται, η πλειονότητα των Ελλήνων δηλώνει πλέον ότι δεν εμπιστεύεται το δικαστικό σύστημα, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα.