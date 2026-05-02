Οι «δελφίνοι» που κινητοποιούνται, η έλλειψη αφηγήματος, το «αντάρτικο» των βουλευτών, η συγκάλυψη των σκανδάλων και η αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας- Η ηχηρή απουσία Καραμανλή από το Συνέδριο.

Με την προοπτική της αυτοδυναμίας να μην υπάρχει πάνω στο τραπέζι ακόμα και για τα πλέον αισιόδοξα στελέχη του Μαξίμου και τα αδιέξοδα να πληθαίνουν καθημερινά η κατάσταση στο Μέγαρο Μαξίμου μοιάζει χωρίς επιστροφή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με σωρεία προβλημάτων τα οποία βαραίνουν καθημερινά την κατάσταση.

1. ΟΙ «ΔΕΛΦΙΝΟΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Τα αδιέξοδα στο κυβερνών κόμμα αρχίζουν και θέτουν σοβαρά στο εσωτερικό του το ερώτημα της επόμενης μέρας, δηλαδή της «μετά Μητσοτάκη εποχή». Στο πλαίσιο αυτό οι «δελφίνοι» περνούν πλέον από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Ο Νίκος Δένδιας αφήνει το «κρυφτούλι» και στο Συνέδριο της ΝΔ (15-17 Μαΐου) προγραμματίζει να παρουσιάσει την πλατφόρμα του για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, επίσης, πολύ περισσότερο καθώς ήδη με τις καθημερινές πολιτικές παρεμβάσεις του, διαμορφώνει μια «άκρως δεξιά» πλατφόρμα με την οποία θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ήδη αποφασίσει πως όταν έρθει η ώρα θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση με τις δημοσκοπήσεις να τον εμφανίζουν φαβορί μαζί με τον Νίκο Δένδια. Τέλος, στον Κωστή Χατζηδάκη φαίνεται να κοστίζει πολύ η θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ωστόσο η υποψηφιότητά του για την ηγεσία θα πρέπει να θεωρείται βεβαία.

2. Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ: Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται χωρίς αφήγημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Κουρασμένος, χωρίς όραμα, χωρίς σχέδιο, με μόνο δίλημμα την «πολιτική σταθερότητα», με μόνο όπλο την «επιδοματική πολιτική» και με πρώτιστη έννοια να επιχειρεί με κάθε τρόπο να καλύψει τα σκάνδαλα όπως αυτό των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΚΕ, την ατιμωρησία των υπευθύνων των Τεμπών κοκ. Όλα δείχνουν πως η ΝΔ χωρίς αλλαγή ηγεσίας -θέμα όμως που από κανέναν «δελφίνο» δεν πρόκειται να τεθεί- η ΝΔ όχι απλώς δεν διαθέτει προοπτική αυτοδυναμίας αλλά κινδυνεύει με κατάρρευση, Και δεν είναι τυχαίο πως η αντιπολίτευση αρχίζει να «παίρνει τα πάνω της».

3. ΤΟ «ΚΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»: Το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» αποκαλύφθηκε πως δεν ήταν παρά ένα εργαλείο προκειμένου να ελέγχει τα πάντα το Μαξίμου και όλες οι αποφάσεις να περνούν από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού, αποδυναμώνοντας τους υπουργούς και μεταβάλλοντας τους βουλευτές σε «στρατιωτάκια» και απλούς χειροκροτητές. Ταυτόχρονα η περιπέτεια της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη δημιούργησε ήδη ένα τεράστιο κενό στο Μαξίμου που δύσκολα θα καλυφθεί εκ των ενόντων και βάζοντας τον πρωθυπουργό σε δύσκολες αποφάσεις για το πώς θα αναδιαμορφώσει το επιτελείο των στενών του συνεργατών που ήδη «μπάζει νερά».

4. Η «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ»: Σιγά σιγά αποδεικνύεται ότι η «ανταρσία» των βουλευτών δεν είναι ένα «προσωρινό» και «τυχαίο» περιστατικό αλλά μια «οργανωμένη αμφισβήτηση» φαινομενικά του «επιτελικού κράτους» και μέσω αυτού του ιδίου του πρωθυπουργού. Οι »ανά πέντε ομάδες» των «γαλάζιων» βουλευτών θα συνεχίσουν τα «χτυπήματα» μετά το Συνέδριο ενώ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της 7ης Μαΐου και -κυρίως- στο Συνέδριο αναμένεται να παρέμβουν θέτοντας τα πραγματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας. Όσο άλλωστε πέφτουν τα ποσοστά της ΝΔ τόσο θα μεγαλώνει ο αριθμός των βουλευτών που θα μείνει εκτός Βουλής και όσο αυτό θα κατανοείται τόσο θα δυναμώνουν οι διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θα διεκδικήσουν έτσι την επανεκλογή τους. Πολύ περισσότερο που αν συγκροτήσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα υπάρξει για κάποιους από αυτούς μια εναλλακτική λύση επανεκλογής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

5. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ: Η απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μην παραστεί στο επικείμενο Συνέδριο της ΝΔ αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα σκιάσει το τριήμερο 15-15 Μαΐου και θα επιταχύνει τις εξελίξεις στο κυβερνών κόμμα. Η απουσία Καραμανλή καταδεικνύει πως ο πρώην πρωθυπουργός και ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας έχει επιλέξει μια στρατηγική φθοράς του Μητσοτάκη, επενδύοντας στην αλλαγή ηγεσίας του κόμματος. Η δε δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά πέραν του ότι θα αποτελέσει εναλλακτική λύση για πολλά «γαλάζια» στελέχη, ενδέχεται να κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, ποσοστό που δίνει το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα.

6. Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΚΑΙ Ο ...ΝΙΞΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ποτέ στη μεταπολίτευση δεν υπήρξε τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης μείζονων σκανδάλων, με τη συμμετοχή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και άλλων θεσμών του κράτους. Και μιλάμε για σκάνδαλα όπως αυτά των υποκλοπών ακόμα και των επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ατιμωρησίας των πολιτικών υπευθύνων της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και άλλων που διερευνούνται ακόμα τις αρμόδιες αρχές. Ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη της συγκάλυψης, δείχνοντας πόσο μπλεγμένο σε όλα είναι το ίδιο το Μαξίμου, ενώ ο Κ. Μητσοτάκης κινδυνεύει να έχει την τύχη του Νίξον, που μετά το σκάνδαλο του Γουότεργκέιτ κέρδισε τις εκλογές αλλά κατέρρευσε και οδηγήθηκε σε παραίτηση όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο ίδιος που μεθόδευσε τη συγκάλυψή του!

7. Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: Η ακρίβεια, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τα προβλήματα που αρχίζει να αντιμετωπίζει η οικονομία αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της κυβέρνησης. Με τον πόλεμο στον Περσικό να μεγεθύνει το πρόβλημα.

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το πρωί του Σαββάτου)