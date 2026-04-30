Τεντωμένα παραμένουν τα νεύρα στη Βουλή, με την ένταση να παραμένει στον απόηχο της απόφασης του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Διάσκεψη των Προέδρων.

Το ΠΑΣΟΚ αφού δέχτηκε το πρωί τα πυρά της Ζωής Κωνσταντοπουλου και εν συνεχεία του Σωκράτη Φάμελλου, μπήκε στο στόχαστρο αυτή τη φορά της Ελληνικής Λύσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας εξαπέλυσε πυρά στο ΠΑΣΟΚ επ’ αφορμή της παλαιότερης κατηγορίας που είχε εκτοξεύσει εναντίον του του Κυριάκου Βελόπουλου που είχε χαρακτηρίσει «διαχρονικό δεκανίκι της ΝΔ».

Τα αίματα άναψαν όταν αντέδρασε ο Πέτρος Παππάς αντέδρασε με τον Κώστα Χήτα να φωνάζει «ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το!».

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός της έντασης:

Κώστας Χήτας: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και συμπλέει με την ΝΔ. Εμείς τα κάνουμε λέει στο φως. Μιλάμε οι άνθρωποι δεν παίζονται. Μιλάμε για θράσος κανονικό.

Πέτρος Παππάς: Εμείς δεν τα κάνουμε το βράδυ!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κώστας Χήτας: Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο κύριο ή αν δεν μπορείτε να ακούσετε, βουλώστε το! Εδώ είναι το βήμα της Βουλής, το καταλάβατε;

Όλγα Γεροβασίλη: Σταματήστε τα διαπροσωπικά.

Κώστας Χήτας: Με έχει διακόψει 7 φορές ο ανάγωγος.

Πέτρος Παππάς: Τους χαρακτηρισμούς…

Κώστας Χήτας: Το λιγότερο ανάγωγος που διακόπτεις. Και έχετε το θράσος κύριε Μάντζο, μαζέψτε τον βουλευτή σας, τον εκ μεταγραφής βουλευτή σας. Και έχετε το θράσος εσείς κύριε Μάντζο που τα ψηφίζετε μέρα να συμπλεύσετε με την ΝΔ.

«Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα εκφοβιστούμε»

Τα όσα είπε ο Κώστας Χήτας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου. «Του επιτέθηκε και του είπε να το βουλώσει. Αυτό είναι κοινοβουλευτική διαδικασία; Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα εκφοβιστούμε:», είπε καλώντας το προεδρείο να σβήσει από τα πρακτικά την αποστροφή «βουλώστε το».

Η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη ανέφερε πως θα δει τα πρακτικά για να αποφασίσει ωστόσο ο Κώστας Χήτας ζήτησε ο ίδιος να διαγραφεί από τα πρακτικά η επίμαχη φράση του.

Παίρνοντας τον λόγο ο Πέτρος Παππάς ανέφερε πως η στάση της Ελληνικής Λύσης οφείλεται στη «μεγάλη αγωνία» της, λόγω της πτώσης των ποσοστών της. «Υπάρχουν πλέον πολλοί μνηστήρες για το περίεργο ακροατήριό σας, γι’αυτό και η αγωνία σας σας κάνει να τα βάζετε με το ΠΑΣΟΚ», επισήμανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόβα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή

Η σημερινή στάση του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, όπου δήλωσε ότι συναινεί με τη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή της νέας ηγεσίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) προκαλεί μεγάλα ερωτήματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι αδιανόητο το ΠΑΣΟΚ να συμπράττει με τη ΝΔ που έχει τραυματίσει βάναυσα το Κράτος Δικαίου και έχει απαξιώσει τις Ανεξάρτητες Αρχές, με φόντο και τη σκανδαλώδη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πήρε τον ρόλο του κόμματος Βελόπουλου την προηγούμενη περίοδο. Την κατηγορηματική αντίθεσή του κατέγραψε ο Γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, που συμμετείχε στη συνεδρίαση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Ολομέλειας: "Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου. Καμία Ανοχή. Και όταν λέμε ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα, το εννοούμε. Και γι' αυτό, το ερώτημα που τίθεται σε όλη την προοδευτική αντιπολίτευση είναι: Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρωί για την εκλογή ηγεσίας Ανεξάρτητης Αρχής;"», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει: «Μήπως και γι' αυτό δεν συμφωνούν με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για μομφή;».

Αιχμές Φάμελλου σε ΠΑΣΟΚ: Θα συνεργαστείτε με την κυβέρνηση;

Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση που κράτησε στη Διάσκεψη των Προέδρων, άφησε από βήματος της Ολομέλειας Σωκράτης Φάμελλος.

«Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρωί στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή ηγεσίας ανεξάρτητης αρχής;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου».

Είχαν προηγηθεί οι ευθείες βολές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριακο Μητσοτάκη τον οποίο χαρακτήρισε «εναν κρυπτόμενο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ενορχηστρωτή των σκανδάλων», υποστηρίζοντας πως «αυτός είναι που θα έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή αν είχε την ελάχιστη δημοκρατική ευθιξία».