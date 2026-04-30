Σε μπανανόφλουδα εξελίχθηκε για τη Χαριλάου Τρικούπη η συναίνεση στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον ορισμό επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η σημερινή επιλογή του Προέδρου της Βουλής κ. Κακλαμάνη, λίγες μέρες μετά τις σχετικές αιχμές του Νίκου Ανδρουλάκη στους Δελφούς, να φέρει αιφνιδιαστικά στη Διάσκεψη των Προέδρων προτάσεις για την πλήρωση των δύο εκ των τριών ακέφαλων Ανεξάρτητων Αρχών (του Συνηγόρου του Πολίτη και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), μάλλον περισσότερο ως - αντιθεσμικό - καψόνι στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να λογίζεται, αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα, αφού μόλις το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την συναίνεσή του, τότε ο κ. Κακλαμάνης τα... μάζεψε και δεσμεύθηκε να επανέλθει.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με την κυβερνητική πρόταση για τον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά συμφώνησε με την πρόταση για ορισμό της επίτιμης Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Συγγούνα στην ακέφαλη ΑΠΔΠΧ από την άνοιξη του 2025 λόγω της παραίτησης του κ. Μενουδάκου.

Όταν λοιπόν διαφάνηκε πως υπάρχουν προϋποθέσεις πλήρωσης της θέσης στην Ανεξάρτητη Αρχή με συμφωνία του ΠΑΣΟΚ, αφού συγκεντρώνονταν τα απαιτούμενα 3/5, τότε ο κ. Κακλαμάνης με αφορμή τον αν μη τι άλλο βολικό καβγά της κας Κωνσταντοπούλου με τον κ. Δουδωνή, ανέβαλε τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων χωρίς να γίνει η προβλεπόμενη ψηφοφορία και χωρίς να οριστεί πότε θα γίνει.

Κάπως έτσι, η ουσία που έμεινε, είναι η συναίνεση του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση της ΝΔ και του Μεγάρου Μαξίμου...

Ν.Α.