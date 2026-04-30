Νέα ένταση στη Βουλή ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση.

Τεντωμένα παραμένουν τα νεύρα στη Βουλή, με την ένταση να παραμένει στον απόηχο της απόφασης του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Διάσκεψη των Προέδρων.

Το ΠΑΣΟΚ, αφού δέχτηκε το πρωί τα πυρά της Ζωής Κωνσταντοπουλου και εν συνεχεία του Σωκράτη Φάμελλου, μπήκε στο στόχαστρο αυτή τη φορά της Ελληνικής Λύσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας, εξαπέλυσε πυρά στο ΠΑΣΟΚ επ’ αφορμή της παλαιότερης κατηγορίας που είχε εκτοξεύσει εναντίον του του Κυριάκου Βελόπουλου που είχε χαρακτηρίσει «διαχρονικό δεκανίκι της ΝΔ».

Τα αίματα άναψαν όταν ο Πέτρος Παππάς αντέδρασε, με τον Κώστα Χήτα να φωνάζει «ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο ή βουλώστε το!».

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός της έντασης:

Κώστας Χήτας: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και συμπλέει με την ΝΔ. Εμείς τα κάνουμε λέει στο φως. Μιλάμε οι άνθρωποι δεν παίζονται. Μιλάμε για θράσος κανονικό.

Πέτρος Παππάς: Εμείς δεν τα κάνουμε το βράδυ!

Κώστας Χήτας: Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο κύριο ή αν δεν μπορείτε να ακούσετε, βουλώστε το! Εδώ είναι το βήμα της Βουλής, το καταλάβατε;

Όλγα Γεροβασίλη: Σταματήστε τα διαπροσωπικά.

Κώστας Χήτας: Με έχει διακόψει 7 φορές ο ανάγωγος.

Πέτρος Παππάς: Τους χαρακτηρισμούς…

Κώστας Χήτας: Το λιγότερο ανάγωγος που διακόπτεις. Και έχετε το θράσος κύριε Μάντζο, μαζέψτε τον βουλευτή σας, τον εκ μεταγραφής βουλευτή σας. Και έχετε το θράσος εσείς κύριε Μάντζο που τα ψηφίζετε μέρα να συμπλεύσετε με την ΝΔ.

«Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα εκφοβιστούμε»

Τα όσα είπε ο Κώστας Χήτας προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου. «Του επιτέθηκε και του είπε να το βουλώσει. Αυτό είναι κοινοβουλευτική διαδικασία; Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα εκφοβιστούμε:», είπε καλώντας το προεδρείο να σβήσει από τα πρακτικά την αποστροφή «βουλώστε το».

Η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη ανέφερε πως θα δει τα πρακτικά για να αποφασίσει ωστόσο ο Κώστας Χήτας ζήτησε ο ίδιος να διαγραφεί από τα πρακτικά η επίμαχη φράση του.

Παίρνοντας τον λόγο ο Πέτρος Παππάς ανέφερε πως η στάση της Ελληνικής Λύσης οφείλεται στη «μεγάλη αγωνία» της, λόγω της πτώσης των ποσοστών της. «Υπάρχουν πλέον πολλοί μνηστήρες για το περίεργο ακροατήριό σας, γι’αυτό και η αγωνία σας σας κάνει να τα βάζετε με το ΠΑΣΟΚ», επισήμανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.