Στο τιμόνι της Αρχής Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας θα είναι εφεξής ο Στέλιος Κυμπουροπουλος, καθώς η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ενέκρινε τον διορισμό του.

Ο νέος πρόεδρος της Αρχής ήταν πρόταση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου η οποία «πέρασε» μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, καθώς ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν την υποψηφιότητα του πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ ενώ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ δήλωσαν «παρών».

Η αντιπολίτευση αιτιολόγησε τη στάση της μιλώντας για «κομματικό διορισμό».

«Η προσπάθεια να αποδοθεί πολιτικός και κομματικός χρωματισμός παρέλκει. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος προέρχεται από την Κοινωνία των Πολιτών, θα ήταν κόσμημα για οποιοδήποτε κόμμα να βρίσκεται στις τάξεις του. Είναι άνθρωπος ακέραιος. Έχει δώσει διαπιστευτήρια για το πως μπορεί να διαχειριστεί θεσμικές θέσεις», απάντησε ο Άκης Σκέρτσος.

Δεκτός κατά πλειοψηφία έγινε και ο διορισμός του Χαράλαμπου Τσέκερη στη θέση του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.