Σκληρή δήλωση για τα περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου εξέδωσε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, θέτοντας ευθέως ερωτήματα προς την κυβέρνηση.

Ο κ. Μάντζος κάνει λόγο για «σοβαρές επιθετικές ενέργειες ισραηλινών σκαφών» εις βάρος διεθνούς στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι τα περιστατικά αυτά «συνιστούν νέα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Στη δήλωσή του καλεί την Ελλάδα να λάβει σαφή θέση, διατυπώνοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, ζητά να διευκρινιστεί το ακριβές γεωγραφικό σημείο των ενεργειών, καθώς και αν αυτές έλαβαν χώρα εντός περιοχής αρμοδιότητας των ελληνικών αρχών για έρευνα και διάσωση, βάσει του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ενημέρωσης της κυβέρνησης για τις κινήσεις των ισραηλινών σκαφών, αλλά και για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ελληνικές αρχές στο πεδίο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις επόμενες κινήσεις της Αθήνας, με τον κ. Μάντζο να ζητά απαντήσεις για το «σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η Ελληνική Κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας».

Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη στάση της χώρας σε ζητήματα διεθνούς δικαίου και εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με αιχμή την εμπλοκή του Ισραήλ και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.