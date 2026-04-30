Στα 85 του κερδίζει χρυσά μετάλλια: Πώς άλλαξε τη ζωή του ξεκινώντας γυμναστική στα 70

Ο Τζιμ Όουεν αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει κανείς τη φυσική του κατάσταση.

Σήμερα, στα 85 του, ο Όουεν είναι κάτοχος 10 χρυσών μεταλλίων στα Senior Games του Σαν Ντιέγκο - μια διοργάνωση στην οποία πέτυχε και ένα εντυπωσιακό dead hang (κρέμασμα από μονόζυγο) διάρκειας δυόμισι λεπτών.

Είναι επίσης δημιουργός της σειράς ντοκιμαντέρ «Virtuous Circle: A Geezer’s Guide to Successful Aging», που προβάλλεται στο PBS.

Μόλις 15 χρόνια πριν, η εικόνα του ήταν εντελώς διαφορετική. Μετά από τρεις δεκαετίες καριέρας στη Wall Street και συνεχών ταξιδιών για παρουσιάσεις βιβλίων, η υγεία του είχε καταρρεύσει.

«Στα 70 ήμουν σε τραγική κατάσταση», θυμάται. Υπέφερε από έντονους πόνους στη μέση, τραυματισμένο ώμο και πλήρη έλλειψη ενέργειας. Τότε πήρε την απόφαση να αλλάξει ζωή, επαναφέροντας σταδιακά την κίνηση στην καθημερινότητά του και χτίζοντας ξανά δύναμη και αντοχή.

Πώς ανέκτησε υγεία και φυσική κατάσταση μετά τα 70

Ο Όουεν επιμένει ότι δεν ήταν «γεννημένος αθλητής». Όπως λέει, ανακάλυψε τον αθλητικό του εαυτό περίπου στα 75. Στόχος του δεν ήταν απλώς να ζήσει περισσότερα χρόνια, αλλά να ζήσει καλύτερα. «Δεν προσπαθώ να φτάσω τα 100. Θέλω απλώς κάθε μέρα να μετράει», λέει.

Αυτά είναι τα βασικά βήματα που ακολούθησε:

1. Βάλτε συγκεκριμένους στόχους

Αφού αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάρει χαρτί και στυλό.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρώτο βήμα είναι να θέσεις πολύ συγκεκριμένους στόχους», λέει. Αντί απλώς να δεσμευτεί ότι θα γυμνάζεται περισσότερο, καθόρισε τρεις σαφείς στόχους:

Να μειώσει ή να εξαλείψει τον έντονο πόνο στη μέση

Να αυξήσει την ενέργειά του

Να χάσει σημαντικό βάρος

«Ήμουν έναςάνθρωπος του καναπέ. Ο γιατρός μου έλεγε να γυμνάζομαι και η γυναίκα μου να σηκωθώ από τον καναπέ, αλλά αυτό δεν υπήρξε κίνητρο.»

Έγραψε τους στόχους του ώστε να τους βλέπει καθημερινά.

2. Ξεκινήστε με μικρά βήματα

Στη συνέχεια, έβαλε στόχο να κινείται καθημερινά για έναν μήνα.

«Πιστεύω πως είναι σημαντικό να ξεκινήσεις από τα μικρά», εξηγεί.

«Τα μικρά βήματα με τον χρόνο γίνονται μεγάλα άλματα. Όποιος ξεκινά στα 65 ή στα 70 δεν πρέπει να είναι υπερβολικά φιλόδοξος.»

Για τον Όουεν αυτό σήμαινε περπάτημα: «Έκανα ένα πείραμα 30 ημερών. Είπα ότι θα περπατάω κάθε μέρα για 30 ημέρες. Την πρώτη μέρα, μετά από τέσσερα τετράγωνα λαχάνιαζα.

Κάθε μέρα περπατούσα λίγο περισσότερο. Στο τέλος των 30 ημερών περπατούσα περίπου ένα μίλι, αλλά όλοι έλεγαν ότι έδειχνα πιο ενεργητικός.»

Έτσι συνέχισε.

«Το μόνο που έκανα ήταν να περπατάω. Περπατούσα για περίπου τρεις μήνες.»

3. Βάλτε τις σωστές βάσεις

Μετά από 90 ημέρες, η καθημερινή κίνηση είχε γίνει συνήθεια, όμως το περπάτημα δεν ήταν αρκετό.

«Δεν κάνει τίποτα για την πλάτη», λέει. «Δυναμώνει τους πνεύμονες, αλλά χρειαζόταν να δυναμώσω τον κορμό μου.»

Γράφτηκε σε γυμναστήριο. Την πρώτη ημέρα δεν μπορούσε να κάνει ούτε ένα push-up.

«Τόσο αδύναμος ήμουν. Μου πήρε δύο με τρεις εβδομάδες για να κάνω κανονικό push-up. Στο τέλος του μήνα έκανα δύο ή τρία.»

Πέντε χρόνια αργότερα, στα 75 του, έκανε σετ των 50 push-ups.

«Το μάθημα είναι να μην είσαι υπερβολικά φιλόδοξος στην αρχή. Να βλέπεις μακροπρόθεσμα.»

4. Παρακολουθήστε την πρόοδό σας

Η ενδυνάμωση άλλαξε τη ζωή του, αλλά χρειαζόταν πρόγραμμα.

«Έχω πρόγραμμα και πιστεύω ότι όλοι χρειάζονται πρόγραμμα. Τα γράφω όλα. Μπορώ να σας πω πόσες μέρες γυμνάστηκα πριν από τέσσερα χρόνια.»

Σήμερα γυμνάζεται έξι ημέρες την εβδομάδα για μία ώρα:

τρεις ημέρες ενδυνάμωσης

τρεις ημέρες cardio, με περπάτημα στην ανηφόρα

διατάσεις τρεις φορές την εβδομάδα

«Μια ώρα είναι μόλις το 4% της ημέρας σου», λέει. Προτείνει να «σπάει» κανείς την ώρα σε μικρότερα κομμάτια μέσα στη μέρα. Τονίζει επίσης τη σημασία του να ενισχύεις τα αδύναμα σημεία σου, όπως ο κορμός και η ισορροπία.

5. Να έχετε υπομονή

«Θα υπάρξουν πισωγυρίσματα, στασιμότητα, τραυματισμοί», λέει.

«Έσπασα τον καρπό μου πριν λίγα χρόνια. Έσπασα το ισχίο μου πριν περίπου έναν χρόνο. Αυτά συμβαίνουν. Πρέπει όμως να συνεχίζεις.»

«Η πρόοδος δεν είναι ευθεία γραμμή. Δεν υπάρχει μυστικό. Να εμφανίζεσαι, να κάνεις τη δουλειά, να διασκεδάζεις και να μην είσαι σκληρός με τον εαυτό σου.»

Τις ημέρες με χαμηλή ενέργεια μειώνει τα βάρη και τις επαναλήψεις. «Και πάντα νιώθω καλύτερα μετά.»

6. Συνεχίστε να κινείστε

Ο Όουεν τονίζει ότι δεν χρειάζεται να γυμνάζεται κανείς όπως εκείνος.

«Δεν χρειάζεται καν να σηκώνεις βάρη. Το σημαντικό είναι να συνεχίζεις να κινείσαι.»

Το 2017 έγραψε το βιβλίο «Just Move!». «Δεν χρειάζεσαι γυμναστήριο ή προπονητή. Πρέπει όμως να κινείσαι. Αν ήξερα τότε αυτά που ξέρω τώρα, δεν θα άφηνα ούτε μία μέρα χωρίς σωματική δραστηριότητα. Ίσως απλώς περπάτημα. Να πάρεις τις σκάλες αντί για το ασανσέρ. Να παρκάρεις πιο μακριά. Οτιδήποτε σε κάνει να κινείσαι.»

«Θα είχα ξεκινήσει στα 50.»

Και καταλήγει: «Το μήνυμά μου είναι απλό. Αν μπορώ εγώ - και δεν είμαι τίποτα ιδιαίτερο - τότε μπορεί ο καθένας. Όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο πιο εύκολο γίνεται. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά.»

Πηγή: Fit&Well