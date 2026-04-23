«Το να μεγαλώνεις είναι δεδομένο. Το να παραμένεις αδύναμος όμως, είναι επιλογή»

Αν πριν από δεκαετίες μου έλεγε κάποιος ότι στα 71 μου θα ένιωθα πιο δυνατή και πιο γεμάτη ενέργεια από ποτέ, θα γελούσα. Κι όμως, σήμερα αυτή είναι η πραγματικότητά μου.

Πάντα ήμουν δραστήρια, όμως η περίοδος της πανδημίας άλλαξε τα πάντα. Ως βασική φροντίστρια της μητέρας μου, που ήταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία, έβαλα τον εαυτό μου στην άκρη. Η καθημερινότητά μου γέμισε εξάντληση, σωματική, ψυχική και συναισθηματική. Ο ύπνος λιγοστός, η άσκηση ανύπαρκτη και το κρασί έγινε μια μικρή καθημερινή «απόδραση».

Όταν έφτασα στα 68, κατάλαβα πως δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι. Είχα χάσει τη δύναμή μου, είχα πάρει βάρος και, το σημαντικότερο, είχα χάσει την αίσθηση του εαυτού μου. Αν ήθελα να ζήσω μια μακρά και ποιοτική ζωή, έπρεπε να κάνω μια ριζική αλλαγή.

Έτσι, αποφάσισα να κάνω ένα πρόγραμμα 12 εβδομάδων με στόχο την ανασύνθεση σώματος μέσα από προπόνηση με βάρη και σωστή διατροφή. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο για μένα και με φόβιζε, αλλά ταυτόχρονα μου έδωσε τη δομή και την κατεύθυνση που χρειαζόμουν.

Οι προπονήσεις έγιναν γρήγορα κομμάτι της ζωής μου. Εκεί που δυσκολεύτηκα πραγματικά ήταν στη διατροφή. Η καταγραφή μακροθρεπτικών συστατικών ήταν ένας νέος κόσμος γεμάτος αριθμούς και λεπτομέρειες. Στην αρχή ένιωθα χαμένη. Με τον χρόνο όμως, έμαθα να κατανοώ τι τρώω, να διαβάζω ετικέτες και να δίνω στο σώμα μου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Αύξησα την πρωτεΐνη, μείωσα τα περιττά και άρχισα να τρέφομαι συνειδητά.

Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν. Περισσότερη ενέργεια, καλύτερος ύπνος, καθαρό μυαλό και ένα σώμα που γινόταν όλο και πιο δυνατό. Ναι, ήταν δύσκολο να αφήνω τη μητέρα μου για να πάω για προπόνηση, αλλά σύντομα κατάλαβα πως φροντίζοντας εμένα, μπορούσα να φροντίσω και εκείνη καλύτερα.

Σήμερα, στα 71 μου, η προπόνηση είναι τρόπος ζωής. Σηκώνω βάρη πέντε φορές την εβδομάδα, δουλεύοντας συστηματικά όλο το σώμα μου. Ακολουθώ την αρχή της προοδευτικής υπερφόρτωσης, πιέζοντας σταδιακά τον εαυτό μου να γίνεται πιο δυνατός. Παράλληλα, εντάσσω ασκήσεις για την ενίσχυση της οστικής πυκνότητας — κάτι που θεωρώ κρίσιμο όσο μεγαλώνω.

Δεν αγαπώ ιδιαίτερα την αερόβια άσκηση, αλλά φροντίζω να κινούμαι: σχοινάκι, καθημερινά βήματα και διατάσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας μου.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω τι έκανε τη διαφορά, θα έλεγα τρία πράγματα:

Πρώτον, άλλαξα τη διατροφή μου. Άφησα το αλκοόλ και τα επεξεργασμένα τρόφιμα και στράφηκα σε καθαρές, θρεπτικές επιλογές. Το σώμα μου άλλαξε - και μαζί του άλλαξαν και οι επιθυμίες μου.

Δεύτερον, σταμάτησα να τα κάνω όλα μόνη μου. Μέσα από μια κοινότητα ανθρώπων με παρόμοιους στόχους, βρήκα στήριξη, έμπνευση και δύναμη. Η ανεξαρτησία δεν σημαίνει απομόνωση — και αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που πήρα.

Τρίτον, δούλεψα τη νοοτροπία μου. Έμαθα να βάζω τον εαυτό μου προτεραιότητα, χωρίς ενοχές. Μέσα από μικρές καθημερινές πρακτικές, όπως η καταγραφή σκέψεων και ο διαλογισμός, έχτισα μια πιο σταθερή και υγιή βάση.

Η αλήθεια είναι πως η αλλαγή δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χτίζεται μέσα από συνέπεια, επιλογές και πίστη στον εαυτό σου. Σήμερα, η φροντίδα του σώματός μου δεν είναι υποχρέωση — είναι προνόμιο.

Μετά από χρόνια που είχα χαθεί μέσα στις ανάγκες των άλλων, ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Και αν έχω μάθει κάτι, είναι αυτό:

Δεν σηκώνω βάρη για την ηλικία μου.



Σηκώνω βάρη για τη ζωή που θέλω να συνεχίσω να ζω.

Πηγή: womenshealthmag