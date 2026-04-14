Υπάρχει ένας άντρας στη γειτονιά μου εδώ στη Σαϊγκόν που πρέπει να είναι γύρω στα εβδομήντα πέντε. Κάθε πρωί βγαίνει μπροστά και σκουπίζει τον δρόμο, κουβαλάει σακούλες με πάγο για τον πάγκο ποτών της γυναίκας του, σκύβει για να διαλέξει και να τακτοποιήσει τα προϊόντα, πηγαίνει με τα πόδια στην αγορά και επιστρέφει. Δεν έχει συνδρομή σε γυμναστήριο. Δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του σανίδα (plank). Κι όμως κινείται με μια ρευστότητα που οι περισσότεροι σαραντάρηδες που ξέρω έχουν ήδη χάσει.

Δεν είναι εξαίρεση. Είναι ένα μοτίβο. Η έρευνα για τη μακροζωία και τη φυσική κατάσταση σε μεγαλύτερη ηλικία καταλήγει συνεχώς στο ίδιο συμπέρασμα: οι άνθρωποι που παραμένουν σωματικά ικανοί μετά τα εξήντα δεν είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτοί που κάνουν οργανωμένη άσκηση. Είναι αυτοί των οποίων η καθημερινότητα είναι χτισμένη γύρω από την κίνηση, που είναι τόσο ενσωματωμένη στη ρουτίνα τους που δεν μοιάζει με άσκηση. Και η επιστήμη πίσω από αυτό είναι πιο ισχυρή απ’ όσο θα περίμενε κανείς.

Η υπόθεση της «περιστασιακής» κίνησης

Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Circulation ανέλυσε πάνω από 24.000 μη ασκούμενους ενήλικες από τη UK Biobank με μέση ηλικία περίπου 62 ετών. Οι ερευνητές μέτρησαν την περιστασιακή σωματική δραστηριότητα, δηλαδή την κίνηση που γίνεται μέσα στην καθημερινότητα και όχι ως σκόπιμη άσκηση. Διαπίστωσαν ότι μόλις 4,6 λεπτά την ημέρα έντονης περιστασιακής δραστηριότητας συνδέονταν με 25–38% χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η μέτρια περιστασιακή δραστηριότητα περίπου 24 λεπτών την ημέρα συνδεόταν με 40–50% χαμηλότερο κίνδυνο. Χωρίς γυμναστήριο. Χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς αθλητικά ρούχα. Απλώς μια ζωή που περιλαμβάνει κίνηση μέσα στις καθημερινές εργασίες σύμφωνα με το vegoutmag.com.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Public Health επιβεβαίωσε ότι ακόμη και πολύ σύντομα διαστήματα μέτριας έως έντονης διαλείπουσας σωματικής δραστηριότητας, ακόμη και 1 έως 5 λεπτά, συνδέονται με καλύτερα καρδιαγγειακά αποτελέσματα. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι όταν η οργανωμένη άσκηση δεν είναι εφικτή ή προσβάσιμη, η περιστασιακή κίνηση προσφέρει ουσιαστική προστασία. Καθώς λιγότεροι από ένας στους πέντε μεσήλικες ασκούνται τακτικά, αυτό έχει μεγάλη σημασία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον τονίζει ότι «κάθε κίνηση μετράει» και ότι οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα είναι καλύτερη από καμία. Η παλιά απαίτηση για τουλάχιστον 10 συνεχόμενα λεπτά έχει καταργηθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συνήθειες των μακροβιότερων ανθρώπων

Η έρευνα των Blue Zones του Dan Buettner εντόπισε πέντε περιοχές στον κόσμο όπου οι άνθρωποι ζουν σταθερά πάνω από τα 100. Ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά τους είναι ότι δεν «ασκούνται» με την κλασική έννοια. Δεν πηγαίνουν γυμναστήριο, δεν σηκώνουν βάρη, δεν τρέχουν μαραθώνιους. Αντίθετα, ζουν σε περιβάλλοντα που τους ωθούν συνεχώς να κινούνται.

Οι βοσκοί στη Σαρδηνία περπατούν καθημερινά σε ορεινά μονοπάτια. Οι ηλικιωμένοι στην Οκινάουα καλλιεργούν κήπους για ώρες. Στη Νικόγια της Κόστα Ρίκα κάνουν χειρωνακτική εργασία μέχρι βαθιά γεράματα. Η κίνηση είναι ενσωματωμένη στη ζωή και όχι ξεχωριστή από αυτήν. Έρευνα του NCBI για τις Blue Zones αναφέρει ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών κινούνται κάθε περίπου 20 λεπτά μέσα από κηπουρική, χειρωνακτικά εργαλεία, περπάτημα και καθημερινές εργασίες. Τα σπίτια τους δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένα. Η κίνηση δεν είναι επιλογή — είναι μέρος της ζωής. Η μελέτη των διδύμων της Δανίας έδειξε ότι μόνο περίπου 20% του προσδόκιμου ζωής καθορίζεται από τα γονίδια. Το υπόλοιπο 80% εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον.

Λοιπόν, πώς φαίνεται αυτό στην πράξη; Ακολουθούν οι δέκα καθημερινές συνήθειες που η έρευνα και η πραγματική ζωή των ηλικιωμένων που διατηρούν καλή φυσική κατάσταση συνεχώς υποδεικνύουν.

1. Περπατούν για μετακίνηση, όχι για άσκηση

Οι υγιείς εβδομηντάρηδες που έχω παρατηρήσει στη Σαϊγκόν, στην αγροτική Αυστραλία και σε κάθε περιοχή των Blue Zones περπατούν για να πάνε κάπου. Στο μαγαζί. Στην αγορά. Στο σπίτι ενός φίλου. Στο ναό. Δεν κάνουν γύρους. Κάνουν τις δουλειές τους με τα πόδια. Η έρευνα για την περιστασιακή φυσική δραστηριότητα αναγνωρίζει το περπάτημα για μετακίνηση ως μία από τις πιο συχνές και ωφέλιμες μορφές καθημερινής κίνησης χωρίς άσκηση. Οι οδηγίες του ΠΟΥ επιβεβαιώνουν ότι η σωματική δραστηριότητα μέσω μετακίνησης προσφέρει τα ίδια οφέλη με την προγραμματισμένη άσκηση.

2. Ασχολούνται με την κηπουρική

Η κηπουρική περιλαμβάνει σκύψιμο, λύγισμα, σήκωμα, μεταφορά, σκάψιμο και παρατεταμένη χαμηλής έντασης προσπάθεια για ώρες. Είναι προπόνηση αντίστασης μεταμφιεσμένη σε παραγωγή τροφής. Σε κάθε Blue Zone, η κηπουρική είναι βασική καθημερινή δραστηριότητα. Οι υπεραιωνόβιοι στην Οκινάουα φροντίζουν τους κήπους τους μέχρι τα βαθιά γεράματα. Κρατά τα χέρια δυνατά, τα πόδια λειτουργικά και το σώμα συνηθισμένο σε πλήρες εύρος κίνησης.

3. Μαγειρεύουν

Το μαγείρεμα είναι σωματική δραστηριότητα που οι περισσότεροι δεν υπολογίζουν. Στάση για 30 λεπτά στον πάγκο. Κόψιμο, ανακάτεμα, σήκωμα κατσαρολών, άνοιγμα ντουλαπιών, σκύψιμο στον φούρνο. Η γυναίκα μου μαγειρεύει βιετναμέζικο φαγητό τα περισσότερα βράδια και η διαδικασία περιλαμβάνει περισσότερη κίνηση από το μέσο πρωινό stretching. Η έρευνα των Blue Zones έδειξε ότι οι αιωνόβιοι ετοίμαζαν μόνοι τους τα γεύματά τους, συχνά με παραδοσιακές μεθόδους και εργαλεία που απαιτούν συνεχή ήπια σωματική προσπάθεια.

4. Κάνουν μόνοι τους τις δουλειές του σπιτιού

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, τρίψιμο, άπλωμα ρούχων, μεταφορά καλαθιών, στρώσιμο κρεβατιών. Η έρευνα για τη μη-σκόπιμη ενεργειακή δαπάνη (NEAT) δείχνει ότι οι δουλειές του σπιτιού αποτελούν σημαντικό μέρος της ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας. Η NEAT είναι το πιο μεταβλητό κομμάτι της συνολικής ενεργειακής δαπάνης και παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη μεταβολική υγεία απ’ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι σχεδόν κάθε μορφή κίνησης είναι ωφέλιμη, είτε είναι οργανωμένη άσκηση είτε καθημερινή, ενσωματωμένη δραστηριότητα.

5. Χρησιμοποιούν σκάλες και ανηφόρες

Οι αιωνόβιοι της Σαρδηνίας ζουν σε ορεινά χωριά. Κατεβαίνουν και ανεβαίνουν πλαγιές καθημερινά, κάτι που προσφέρει καρδιοαναπνευστική άσκηση και ενδυνάμωση ποδιών χωρίς συνειδητή προσπάθεια. Η μελέτη στο Circulation έδειξε ότι η έντονη περιστασιακή δραστηριότητα, όπως το ανέβασμα σκαλιών και οι ανηφόρες, έχει τη μεγαλύτερη συσχέτιση με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ένα λεπτό έντονης κίνησης αντιστοιχούσε περίπου σε τρία λεπτά μέτριας άσκησης.

6. Κάνουν βαθύ κάθισμα αντί να κάθονται

Σε μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας, το βαθύ κάθισμα είναι η φυσική στάση ξεκούρασης. Ο πεθερός μου κάθεται έτσι για να φάει, να τακτοποιήσει πράγματα, να περιμένει, να μιλήσει. Δεν είναι άσκηση. Είναι απλώς τρόπος ύπαρξης. Το βαθύ κάθισμα διατηρεί ευλυγισία ισχίων, αστραγάλων και δύναμη κάτω σώματος με τρόπο που οι καρέκλες δεν μπορούν. Το συναντά κανείς σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες με μακροζωία: η ικανότητα να σηκωθείς και να κατέβεις στο έδαφος χωρίς βοήθεια.

7. Μεταφέρουν πράγματα

Ψώνια. Εγγόνια. Κουβάδες νερό. Σάκους ρυζιού. Οι υγιείς ηλικιωμένοι μεταφέρουν πράγματα ως μέρος της καθημερινότητας — όχι στο γυμναστήριο, αλλά ανάμεσα σε καθημερινές μετακινήσεις: από το αυτοκίνητο στο σπίτι, από τον κήπο στο σπίτι, από την αγορά στο σπίτι. Είναι λειτουργική ενδυνάμωση που διατηρεί δύναμη λαβής, σταθερότητα κορμού και οστική πυκνότητα χωρίς πρόγραμμα.

8. Έχουν λόγο να κινούνται

Η έρευνα των Blue Zones ανέδειξε την έννοια του σκοπού ζωής (ikigai στην Ιαπωνία ή plan de vida στην Κόστα Ρίκα) ως παράγοντα μακροζωίας που μπορεί να προσθέσει έως και 7 χρόνια ζωής. Ο σκοπός όμως οδηγεί και στην κίνηση. Η γυναίκα που δουλεύει σε πάγκο αγοράς πηγαίνει εκεί, στήνει, σηκώνει, σκύβει, στέκεται όλη μέρα και επιστρέφει με τα πόδια. Δεν γυμνάζεται. Ζει με σκοπό — και ο σκοπός απαιτεί κίνηση.

9. Κοινωνικοποιούνται

Έρευνα για την καθημερινή ευεξία στους ηλικιωμένους δείχνει ότι τόσο η σκόπιμη άσκηση όσο και η μη-σκόπιμη κίνηση προσφέρουν ανεξάρτητα οφέλη ευεξίας. Το περπάτημα για να δεις φίλους, η συζήτηση όρθιοι στον φράχτη ενός γείτονα, η βόλτα στην αγορά με παρέα — είναι κοινωνικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κίνηση. Οι Blue Zones δείχνουν ότι ισχυρά κοινωνικά δίκτυα, δια ζώσης και όχι μέσω οθονών, είναι σταθερό χαρακτηριστικό των μακρόβιων κοινοτήτων.

10. Δεν κάθονται για μεγάλα διαστήματα

Η τελευταία συνήθεια δεν είναι κίνηση, αλλά η απουσία παρατεταμένης ακινησίας. Οι υγιείς ηλικιωμένοι που παρατηρώ δεν κάθονται για τρεις συνεχόμενες ώρες μπροστά στην τηλεόραση. Σηκώνονται, ασχολούνται με κάτι, ποτίζουν ένα φυτό, ελέγχουν κάτι, πάνε στο παράθυρο. Οι οδηγίες του ΠΟΥ αναφέρουν πλέον ότι οι ενήλικες πρέπει να περιορίζουν τον χρόνο καθιστικής ζωής και ότι η αντικατάστασή του με οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητας έχει οφέλη.

Η αρχιτεκτονική μιας κινούμενης ζωής

Όλα αυτά έχουν ένα κοινό στοιχείο: δεν απαιτούν κίνητρο, εξοπλισμό ή πρόγραμμα. Απαιτούν μια ζωή όπου η κίνηση είναι ενσωματωμένη στην καθημερινότητα.

Στον Βουδισμό υπάρχει η έννοια της «σωστής δράσης». Στην ουσία περιγράφει μια ζωή όπου η πρόθεση και η πράξη ευθυγραμμίζονται. Οι άνθρωποι που παραμένουν σε καλή φυσική κατάσταση μετά τα 60 έχουν ευθυγραμμίσει τη ζωή τους με τη φυσική κίνηση. Δεν πρόσθεσαν την άσκηση στην ημέρα τους· απλώς δεν την αφαίρεσαν ποτέ.

Η μελέτη του Harvard για την ανάπτυξη ενηλίκων, που διαρκεί πάνω από 85 χρόνια, έδειξε ότι οι στενές ανθρώπινες σχέσεις είναι ο ισχυρότερος δείκτης υγείας και ευτυχίας στη γήρανση. Αλλά αμέσως μετά έρχεται η σωματική ζωτικότητα. Και όσοι τη διατηρούν δεν είναι αυτοί που «ιδρώνουν» στο γυμναστήριο, αλλά αυτοί που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους για αυτό που υπάρχει: να κινείται μέσα στον κόσμο.

Κάπου στην πορεία πείσαμε τους εαυτούς μας ότι η κίνηση είναι κάτι που «προγραμματίζεται» — με ρούχα, συνδρομές, playlists και προγράμματα. Αφαιρέσαμε τη φυσική δραστηριότητα από το μαγείρεμα, τις δουλειές, τις μετακινήσεις, την καθημερινότητα, και μετά την πουλήσαμε πίσω στον εαυτό μας ως προϊόν.

Ο άντρας στη Σαϊγκόν δεν έκανε ποτέ αυτό το συμβόλαιο. Δεν χρειάζεται πρόγραμμα, γιατί ποτέ δεν άφησε την κίνηση να φύγει από τη ζωή του. Ίσως λοιπόν το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πώς να παραμείνεις σε φόρμα μετά τα 60, αλλά γιατί χτίσαμε ζωές που χρειάζονται γυμναστήριο για να αντισταθμίσουν όσα αφαιρέσαμε από την καθημερινή ζωή.