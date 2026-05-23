Η άσκηση δεν ωφελεί μόνο την καρδιά και τους μύες, αλλά και τον εγκέφαλο. Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ακόμη και μέσα σε 12 εβδομάδες συστηματικής φυσικής δραστηριότητας μπορούν να παρατηρηθούν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου, τη μνήμη και τη συγκέντρωση.

Όπως αναφέρει το eatingwell, ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο μελέτησαν τον ρόλο μιας σημαντικής πρωτεΐνης, του νευροτροφικού παράγοντα που προέρχεται από τον εγκέφαλο (BDNF), ο οποίος θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη νευροπλαστικότητα — δηλαδή την ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί νέες νευρωνικές συνδέσεις και να προσαρμόζεται.

Ο BDNF συχνά περιγράφεται ως «λίπασμα του εγκεφάλου», καθώς βοηθά στην ανάπτυξη και επιβίωση των νευρώνων, ενώ συνδέεται με καλύτερη μνήμη, διάθεση και γνωστική λειτουργία.

Τι έδειξε η έρευνα

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Brain Research, εξέτασε πώς η άσκηση επηρεάζει διαφορετικές μορφές του BDNF στο αίμα, τόσο στο πλάσμα όσο και στον ορό.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μετά από 12 εβδομάδες άσκησης και βελτίωσης της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν αυξημένη παραγωγή BDNF, ιδιαίτερα μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι αυξήσεις αυτές συνδέθηκαν με αλλαγές στη δραστηριότητα του προμετωπιαίου φλοιού — της περιοχής του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων, τη συγκέντρωση, τη μνήμη εργασίας και τις εκτελεστικές λειτουργίες.

Με απλά λόγια, η άσκηση φαίνεται να βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας τόσο τη γνωστική απόδοση όσο και τη συνολική εγκεφαλική υγεία.

Γιατί η άσκηση βοηθά τον εγκέφαλο

Η φυσική δραστηριότητα αυξάνει τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο, μεταφέροντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου, να μειώσει την «ομίχλη» σκέψης και να περιορίσει τον κίνδυνο άνοιας ή νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν χρειάζεται εξαντλητική προπόνηση για να υπάρξουν οφέλη. Ακόμη και μικρές καθημερινές κινήσεις, όπως συχνά διαλείμματα από την καθιστική ζωή, περπάτημα, σκάλες ή ήπια ενδυνάμωση, μπορούν να κάνουν διαφορά.

Τα οφέλη για τον εγκέφαλο δεν περιορίζονται μόνο στην αερόβια άσκηση.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι θετικά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί επίσης:

στην προπόνηση δύναμης,

στη γιόγκα,

στο τάι τσι,

στις ασκήσεις ευλυγισίας και ισορροπίας,

αλλά και σε συνδυαστικά προγράμματα άσκησης.

Μάλιστα, μορφές όπως η Hatha yoga φαίνεται να ενισχύουν τα επίπεδα BDNF, προσφέροντας ταυτόχρονα χαλάρωση και καλύτερη διαχείριση του στρες.

Η σημασία της καθημερινής κίνησης

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η καθιστική ζωή αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη γήρανση του εγκεφάλου.

Για όσους δεν ασκούνται συστηματικά, προτείνεται να ξεκινήσουν απλά:

να σηκώνονται συχνότερα από την καρέκλα, να περπατούν μέσα στη μέρα και να ενσωματώνουν μικρά διαλείμματα κίνησης κάθε 30 έως 60 λεπτά.

Ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τη λειτουργία του εγκεφάλου μακροπρόθεσμα.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Εκτός από την άσκηση, σημαντικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου παίζουν:

η ισορροπημένη διατροφή,

ο ποιοτικός ύπνος,

η διαχείριση του στρες,

και η κοινωνική και πνευματική δραστηριότητα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προστασία του εγκεφάλου ξεκινά πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν πιθανά προβλήματα μνήμης ή γνωστικής λειτουργίας.

Και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι απλό: οποιαδήποτε μορφή κίνησης είναι καλύτερη από την ακινησία.