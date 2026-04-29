Δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Η μία είναι η «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου» και η άλλη η υπηρεσία υποβολής δηλώσεων Μεταβολής στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.) Α.Π.Δ., η οποία διευκολύνει ουσιαστικά εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, καθώς και φορείς του Δημοσίου.

Από την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να εκτυπώνουν το Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου για κάθε χρήση, εύκολα και άμεσα, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις Τοπικές Διευθύνσεις του Φορέα. Η υπηρεσία Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Μισθωτούς», με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η υλοποίηση της νέας υπηρεσίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, καθώς επιτυγχάνονται:

- Η ενσωμάτωση της διαχείρισης Δωροσήμου στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον του Φορέα

- Η σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας στις Τοπικές Διευθύνσεις

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, μέσω της υπηρεσίας υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.) Α.Π.Δ.», δύναται η τροποποίηση των στοιχείων ασφάλισης προσωπικού που έχουν δηλωθεί μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες», με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Οφέλη της νέας υπηρεσίας:

- Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τους εργοδότες

- Μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις Τοπικές Διευθύνσεις

- Άμεση και ασφαλής ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

- Διαφάνεια στη διαδικασία και ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία της αίτησης

Διαδικασία υποβολής:

Οι Δ.Μ.Σ.Α., κατά την υποβολή τους συσχετίζονται με τα αντίστοιχα ασφαλιστικά δεδομένα των συγκεκριμένων Α.Π.Δ.

Μετά την οριστική υποβολή τους ανακατευθύνονται, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που υποβάλει ηλεκτρονικά ο εργοδότης, προς έλεγχο στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες Ασφάλισης και Εισφορών. Το αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης της Δ.Μ.Σ.Α. γνωστοποιείται, σε κάθε περίπτωση (έγκρισης ή απόρριψής τους), ηλεκτρονικά στον εργοδότη.

Σημειώνεται ότι η νέα υπηρεσία παρέχει επίσης τη δυνατότητα υποβολής Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης που είχαν κατατεθεί χειρόγραφα στο παρελθόν και παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.