Στα 100 της, πριν καν σηκωθεί από το κρεβάτι, κάνει ακόμα 20 ασκήσεις κοιλιακών τύπου «jackknife» κάθε μέρα — μια ρουτίνα που ακολουθεί εδώ και χρόνια.

Η Elaine LaLanne περνά τις ημέρες μετά τα 100ά της γενέθλια με τις ίδιες υγιεινές συνήθειες που καλλιεργεί εδώ και δεκαετίες, γυμνάζεται κάθε μέρα και ακολουθεί μια θρεπτική διατροφή. Ξεκινά κάθε πρωί με ασκήσεις κοιλιακών, ανυψώσεις ποδιών και κάμψεις, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ δυνατή στον κορμό».

Η χήρα του διάσημου γκουρού της φυσικής κατάστασης Jack LaLanne αποδίδει στον σύζυγό της το ότι άλλαξε τη ζωή της. Εκείνος παρουσίασε την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή γυμναστικής από τη δεκαετία του 1950 και έχει χαρακτηριστεί «πατέρας του σύγχρονου fitness». Θυμάται ότι αρχικά τον απέρριψε ως «αυτόν τον μυώδη τύπο», όταν γνωρίστηκαν το 1951 —η ίδια τον είχε καλέσει να κάνει κάμψεις σε μια τηλεοπτική εκπομπή που παρήγαγε—, αλλά στη συνέχεια γοητεύτηκε από τον υγιεινό τρόπο ζωής του.

«Δεν θα ήμουν εδώ σήμερα αν δεν είχα γνωρίσει τον Jack LaLanne. Έτρωγα συνεχώς ντόνατς με σοκολάτα, κάπνιζα και έτρωγα γλυκίσματα για μεσημεριανό», λέει η εκατοντάχρονη, που ζει στην Καλιφόρνια, στο TODAY.com.

«Μου είπε: “Πρέπει να τρως μήλα, μπανάνες και πορτοκάλια”. Του απάντησα: “Αστειεύεσαι;” Μετά όμως άλλαξα στάση και από τότε είμαι πιστή σε αυτό. Ξέρω ότι αυτός είναι ο λόγος που έφτασα τα 100». Σταμάτησε το κάπνισμα, άρχισε να τρέφεται πιο υγιεινά και να γυμνάζεται. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1959. Όπως λέει, εκείνη την εποχή οι περισσότερες γυναίκες δεν γυμνάζονταν, όμως η εκπομπή «The Jack LaLanne Show» έκανε πολλές γυναίκες να ενδιαφερθούν για την άσκηση.

Η Elaine LaLanne συμμετείχε συχνά στην εκπομπή και έγινε συγγραφέας και ομιλήτρια, προωθώντας τα οφέλη της άσκησης και της σωστής διατροφής, με αποτέλεσμα να κερδίσει το προσωνύμιο «Πρώτη Κυρία του Fitness». Ήταν παντρεμένη με τον Jack LaLanne μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 96 ετών το 2011. Η Health & Fitness Association ενέταξε το ζευγάρι στο Hall of Fame τον Μάρτιο.

Ακολουθούν οι απλές συμβουλές της Elaine LaLanne για μια μακρά και υγιή ζωή:

Να γυμνάζεσαι κάθε μέρα

Η εκατοντάχρονη γυμνάζεται καθημερινά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Στα 100 της, πριν καν σηκωθεί από το κρεβάτι, κάνει ακόμα 20 ασκήσεις κοιλιακών τύπου «jackknife» κάθε μέρα — μια ρουτίνα που ακολουθεί εδώ και χρόνια. Η άσκηση περιλαμβάνει εκκίνηση από ύπτια θέση και ταυτόχρονη ανύψωση κορμού και ποδιών, σχηματίζοντας ένα «V». Κάνει επίσης ασκήσεις ποδιών ξαπλωμένη και, στη συνέχεια, σηκώνεται για να κάνει κάμψεις στον τοίχο ή στον νεροχύτη.

Όταν ήταν νεότερη, μπορούσε να κάνει 50 κάμψεις. Γυμναζόταν επίσης με βάρη και χρησιμοποιούσε διάδρομο, με προπονήσεις διάρκειας περίπου 30 λεπτών. Το κολύμπι ήταν άλλη μια αγαπημένη της άσκηση. «Ο Jack έλεγε ότι η κολύμβηση είναι ίσως μια από τις καλύτερες συνολικές ασκήσεις», σημειώνει. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι είναι από τα καλύτερα αθλήματα για μακροζωία.

Να τρως υγιεινά

Η LaLanne δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο διατροφικό πλάνο, όπως μεσογειακή ή χαμηλών υδατανθράκων δίαιτα. Περιγράφει τη φιλοσοφία της ως «απλώς να προσέχεις τι βάζεις στο στόμα σου». Όταν τρως, να αναρωτιέσαι: «Τι θα μου προσφέρει αυτό;» συμβουλεύει. Συνήθως τρώει για πρωινό γιαούρτι με πρωτεΐνη και φρούτα. Δεν πίνει καφέ, προτιμά κακάο, το οποίο έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και βελτιώνει τη διάθεση. Για δείπνο επιλέγει σολομό ή κοτόπουλο και πολλά λαχανικά, μαζί με ρύζι ή πατάτες. «Λατρεύω τις πατάτες… Είναι απλά πράγματα. Τρώω όπως οι περισσότεροι άνθρωποι», λέει. Τρώει μέχρι να χορτάσει, χωρίς υπερβολές.

Να ζεις με μέτρο

Ο σύζυγός της ήταν ιδιαίτερα πειθαρχημένος και δεν έτρωγε γλυκά, προτιμώντας φρούτα. Η ίδια ακολούθησε το παράδειγμά του για χρόνια, αλλά αργότερα χαλάρωσε. «Του είπα: “Jack, είμαι 80 χρονών και, αν θέλω ένα κομμάτι κέικ, θα το φάω”», θυμάται.

«Μια σοκολάτα δεν θα σε σκοτώσει… Το πρόβλημα είναι η υπερβολή». Το ίδιο ισχύει και για το αλκοόλ — απολαμβάνει περιστασιακά ένα ποτήρι κρασί.

Να έχεις συνέπεια

Ο Jack LaLanne έλεγε: «Δεν μετρά τι κάνεις πού και πού, αλλά τι κάνεις τις περισσότερες φορές».

Η ίδια συνοψίζει τη φιλοσοφία της στους εξής άξονες:

Στάση

Αντίσταση

Συνέπεια

Αρμονία

Να σκέφτεσαι θετικά

«Είμαι πολύ θετικός άνθρωπος και δεν αφήνω τίποτα να με επηρεάζει», λέει. «Αν οι άνθρωποι απομακρύνουν την αρνητικότητα, θα είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι».

Να αποδέχεσαι και να επιμένεις

Όταν έχασε την 21χρονη κόρη της σε τροχαίο, κατάφερε να αντέξει, αποδεχόμενη την κατάσταση. «Σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να το αλλάξω, οπότε πρέπει να το αποδεχτώ», λέει. «Στη ζωή μου αποδέχομαι ό,τι μου δίνεται και συνεχίζω. Αυτά τα δύο είναι το μότο μου». Ακόμα και σήμερα εφαρμόζει αυτή τη στάση, αντιμετωπίζοντας εκφύλιση ωχράς κηλίδας που της έχει στερήσει την όραση από το ένα μάτι. Προσαρμόζεται και συνεχίζει, βρίσκοντας τρόπους να παραμένει ενεργή.