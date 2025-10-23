Προσθέστε χρόνια στη ζωή σας χωρίς να το προσπαθήσετε με 7 απλές συνήθειες.

Οι επιστήμονες πλέον υποστηρίζουν ότι η μακροζωία δεν έχει να κάνει μονάχα με το τι τρώμε ή το πόσο γυμναζόμαστε. Αφορά και το τι σκεφτόμαστε, τι αισθανόμαστε, πώς βλέπουμε τον κόσμο αλλά και εμάς τους ίδιους καθημερινά… Ας ρίξουμε μια ματιά σε 7 συνήθειες που έρευνες επιβεβαιώνουν ότι μας κάνουν καλό:

Κρατήστε τις μικρές υποσχέσεις που δίνετε στον εαυτό σας

Οι μικρότερες υποσχέσεις — να ξυπνήσετε την ώρα που είπατε, να τελειώσετε όλο το μπουκαλάκι με το νερό, να τηλεφωνήσετε στη μαμά σας — χτίζουν εμπιστοσύνη απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό.

Μελέτες δείχνουν ότι η αυτοεκτίμηση μειώνει την κορτιζόλη (την ορμόνη του άγχους) και ενισχύει τον προμετωπιαίο φλοιό, το μέρος του εγκεφάλου που διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, τη λήψη αποφάσεων. Όταν κρατάτε τις υποσχέσεις σας, ο εγκέφαλός σας σταματά να ζει σε κατάσταση επιβίωσης. Αυτό σημαίνει πιο αργή γήρανση των κυττάρων και πιο σταθερή ενέργεια.

Αντί να παίρνετε μεγάλες αποφάσεις και να κάνετε απότομες αλλαγές, προσπαθήστε απλά να κρατήσετε μια μικρή υπόσχεση σήμερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλήστε με αγνώστους

Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις — όπως ένα χαμόγελο στον γείτονα — μπορούν να παρατείνουν τη ζωή.

Μελέτη από το πανεπιστήμιο του Σικάγο έδειξε ότι οι άνθρωποι που έχουν μικρές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ζουν περισσότερο και αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας από εκείνους που απομονώνονται. Οι σύντομες συζητήσεις ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, βελτιώνοντας τον καρδιακό ρυθμό, την ανοσία και την πέψη.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα βγείτε έξω, πείτε ένα «γεια». Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, αντίθετα, μπορεί να κερδίσετε πολλά.

Κοιμηθείτε βαθιά – είναι η πιο αποτελεσματική δωρεάν θεραπεία αντιγήρανσης

Για να ζήσετε περισσότερο, αντιμετωπίστε τον ύπνο σας ως φάρμακο.

Τα συστήματα επιδιόρθωσης του σώματός μας ενεργοποιούνται μόνο στο απόλυτο σκοτάδι. Ακόμα και ένα αχνό φως από το τηλέφωνο ή το δρόμο, μπορεί να διαταράξει την μελατονίνη, την ορμόνη που όχι μόνο βοηθά τον ύπνο, αλλά επιδιορθώνει το DNA και επιβραδύνει τη γήρανση.

Χρησιμοποιήστε λοιπόν κουρτίνες συσκότισης, απενεργοποιήστε τις συσκευές σας μία ώρα πριν τον ύπνο και αφήστε τον εγκέφαλό σας να βυθιστεί σε μια φάση αποκατάστασης.

Αναπνεύστε αργά για λίγο

Η μακροζωία «ανήκει» σε εκείνους που κάνουν παύσεις. Η αργή αναπνοή, ακόμα και για δύο λεπτά — πέντε αργές εισπνοές και εκπνοές — ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, βελτιώνοντας την ροή του οξυγόνου και επιμηκύνοντας τα τελομερή (τις προστατευτικές καλύψεις του DNA).

Οι Ιάπωνες ερευνητές αποκαλούν αυτές τις παύσεις “αναπνοή ikigai,” έναν συνειδητό ρυθμό που μας βοηθά να ζούμε περισσότερο και με λιγότερη ένταση. Δοκιμάστε την πριν τον καφέ, πριν από μια συνάντηση ή πριν τον ύπνο.

Αλλάξτε περιβάλλον

Ο εγκέφαλός μας «ζει» για την καινοτομία — έτσι παραμένει νέος. Η επανάληψη της ίδιας ρουτίνας συρρικνώνει τις νευρικές συνδέσεις με την πάροδο του χρόνου. Η αλλαγή του περιβάλλοντος — ακόμα και ελαφρώς — προκαλεί την δημιουργία νέων εγκεφαλικών κυττάρων.

Πάρτε μια διαφορετική διαδρομή στον περίπατο, αλλάξτε κάτι στην διακόσμηση στο σπίτι, δοκιμάστε έναν καινούριο καφέ… Οι άνθρωποι που εξερευνούν τακτικά νέα περιβάλλοντα τείνουν να διατηρούν πιο οξεία μνήμη και έχουν μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

Αντί για θερμίδες, μετρήστε… χρώματα

Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό Nature έδειξε ότι η ποικιλία των βακτηρίων του εντέρου προβλέπει τη διάρκεια ζωής. Όσο μεγαλύτερη, τόσο πιο αργή η βιολογική γήρανση.

Καταναλώστε διαφορετικά φυτικά τρόφιμα κάθε εβδομάδα — φρούτα, ξηρούς καρπούς, βότανα, σπόρους, μαύρη σοκολάτα κ.λπ. Οι φυτικές ίνες αυτές τρέφουν τα εν λόγω βακτήρια, τα οποία εκκρίνουν ενώσεις που επισκευάζουν τα κύτταρα και εξισορροπούν τις ορμόνες μας.

Θαυμάστε ελεύθερα

Η αίσθηση του θαυμασμού — σκεφτείτε ηλιοβασιλέματα, μουσική ή ουσιαστικές συζητήσεις — ενεργοποιεί ορμόνες που μπορούν να μειώσουν τον καρδιακό ρυθμό και να ενισχύσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Γράψτε σε ένα ημερολόγιο καθημερινά κάτι που σας εξέπληξε ευχάριστα — τον ουρανό, ένα γέλιο, μια μυρωδιά, μια ανάμνηση… Με τον καιρό, εκπαιδεύετε τον εγκέφαλό σας να παρατηρεί τη χαρά και η ευτυχία συνδέεται με την μακροζωία.

Οι άνθρωποι που βιώνουν συχνά δέος, έχουν χαμηλότερα επίπεδα κυτοκινών (δεικτών φλεγμονής). Ο θαυμασμός επομένως δεν είναι απλά συναισθηματικός — είναι κυτταρική ανανέωση.

Η μακροζωία είναι συναίσθημα, όχι στόχος

Το να ζήσουμε δέκα χρόνια περισσότερο δεν σημαίνει να προσπαθήσουμε περισσότερο για κάτι, αλλά να ζούμε πιο ήρεμα. Αυτές οι επτά συνήθειες μπορούν με τον καιρό να διατηρήσουν τον εγκέφαλό σας νεότερο, τα κύτταρά σας πιο δυνατά και την καρδιά σας πιο ανάλαφρη…