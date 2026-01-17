Τι αποκαλύπτει η «στάση του πελαργού» για τον εγκέφαλο και τους μύες μετά τα 50.

Μπορεί να φαίνεται απλή σαν άσκηση, όμως κρύβει πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία μας. Η ικανότητα να στεκόμαστε στο ένα πόδι γνωστή και ως «στάση του πελαργού» θεωρείται από τους ειδικούς ένας βασικός δείκτης της φυσικής κατάστασης του οργανισμού και της ποιότητας της γήρανσης.

Η καλή ισορροπία δεν είναι απλώς θέμα ευλυγισίας ή δύναμης. Συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του εγκεφάλου, των μυών, των αρθρώσεων αλλά και του νευρικού συστήματος. Για τον λόγο αυτό, πολλοί γιατροί χρησιμοποιούν την άσκηση ισορροπίας στο ένα πόδι ως ένα γρήγορο «τεστ» συνολικής υγείας, ειδικά μετά την ηλικία των 50 ετών σύμφωνα με το healthstat.gr.

Με το πέρασμα των χρόνων, η μυϊκή μάζα μειώνεται φυσιολογικά – ένα φαινόμενο γνωστό ως σαρκοπενία. Από τα 30 και μετά, η απώλεια μυών μπορεί να φτάσει έως και 8% ανά δεκαετία, επηρεάζοντας τη σταθερότητα, τη δύναμη και τον συντονισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που η δυσκολία στην ισορροπία συχνά «προδίδει» την πραγματική ηλικία του σώματος, ανεξάρτητα από τα χρόνια που γράφει η ταυτότητα.

Ταυτόχρονα, η στάση στο ένα πόδι απαιτεί τη συνεργασία πολλών συστημάτων: της όρασης, του αιθουσαίου συστήματος στο εσωτερικό αυτί και του σωματοαισθητικού συστήματος που μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τη θέση του σώματος στον χώρο. Όταν κάποιο από αυτά αρχίζει να υπολειτουργεί, η ισορροπία γίνεται πιο δύσκολη. Τα καλά νέα είναι πως πρόκειται για μια δεξιότητα που μπορεί να βελτιωθεί. Η συστηματική εξάσκηση στη «στάση του πελαργού» συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και ενισχύει τη νοητική εγρήγορση. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα την ημέρα για να δυναμώσουν πόδια και εγκέφαλος μαζί.

Μια τόσο απλή άσκηση, μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, μπορεί τελικά να αποκαλύψει πολλά για το πώς γερνά το σώμα μας αλλά και να μας βοηθήσει να το κρατήσουμε νεότερο για περισσότερο.