Τα νεύρα αυτά ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της καρδιάς.

Η τακτική άσκηση κάνει περισσότερα από το να βελτιώνει την καρδιακή δύναμη.

Νέα έρευνα δείχνει ότι μεταβάλλει επίσης, το δίκτυο των νεύρων που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της καρδιάς, ένα εύρημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ακριβείς και αποτελεσματικές θεραπείες για κοινές καρδιακές παθήσεις.

Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ (Ηνωμένο Βασίλειο), παρέχει την πρώτη απόδειξη ότι η μέτρια αερόβια άσκηση αλλάζει τα νεύρα που ελέγχουν την καρδιά με διαφορετικούς τρόπους στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Autonomic Neuroscience.

Αποκαλύπτοντας αυτές τις σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών του συστήματος ελέγχου των νεύρων της καρδιάς, η έρευνα μπορεί τελικά να βοηθήσει στη βελτίωση της θεραπείας για παθήσεις όπως οι ακανόνιστοι καρδιακοί ρυθμοί, ο πόνος στο στήθος, ο πόνος στηθάγχης και το σύνδρομο «ραγισμένης καρδιάς».

Το κρυφό μοτίβο που αποκαλύφθηκε

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Augusto Coppi, Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, δήλωσε: «Η ανακάλυψη υποδεικνύει ένα προηγουμένως κρυφό μοτίβο αριστεράς-δεξιάς στο σύστημα του ''αυτόματου πιλότου'' του σώματος που βοηθά στη λειτουργία της καρδιάς.

«Αυτά τα νευρικά συμπλέγματα λειτουργούν σαν ο διακόπτης ρύθμισης έντασης της καρδιάς και έχουμε δείξει ότι η τακτική, μέτρια άσκηση αναδιαμορφώνει αυτή την αλλαγή με έναν τρόπο που αφορά συγκεκριμένα την πλευρά. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ορισμένες θεραπείες λειτουργούν καλύτερα στη μία πλευρά από την άλλη και, στο μέλλον, να βοηθήσει τους γιατρούς να στοχεύουν τις θεραπείες με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα».

Η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με το University College London (UCL) στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο (USP) και το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο (UNIFESP) στη Βραζιλία. Η ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένες τρισδιάστατες ποσοτικές μεθόδους απεικόνισης, γνωστές ως στερεολογία.

Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι αρουραίοι που έκαναν άσκηση σε διάστημα 10 εβδομάδων, ανέπτυξαν περίπου τέσσερις φορές περισσότερα νεύρα, που ονομάζονται νευρώνες, στο καρδιαγγειακό νευρικό σύμπλεγμα στη δεξιά πλευρά του σώματος σε σύγκριση με την αριστερή, σε σύγκριση με μη εκπαιδευμένους αρουραίους. Ταυτόχρονα, οι νευρώνες στην αριστερή πλευρά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε μέγεθος, ενώ αυτοί στη δεξιά έγιναν ελαφρώς μικρότεροι.

Ο Δρ. Coppi εξήγησε: «Οι ακανόνιστοι καρδιακοί ρυθμοί, γνωστοί ως αρρυθμίες, το σύνδρομο ''ραγισμένης καρδιάς'' που προκαλείται από το στρες και ορισμένοι τύποι πόνου στο στήθος συχνά αντιμετωπίζονται με τη μείωση της υπερδραστήριας αστεροειδούς γαγγλίας- των ζευγαρωμένων μικρών νευρικών κόμβων στην κάτω περιοχή του λαιμού/άνω στήθους που στέλνουν σήματα ''πάω πιο γρήγορα'' στην καρδιά. Χαρτογραφώντας τον τρόπο με τον οποίο η άσκηση αλλάζει αυτά τα γάγγλια σε κάθε πλευρά, η μελέτη προσφέρει ενδείξεις που θα μπορούσαν μια μέρα να βελτιώσουν τις διαδικασίες όπως οι νευρικοί αποκλεισμοί ή η απονεύρωση στην πλευρά που είναι πιθανότερο να βοηθήσει. Τα ευρήματα είναι πρώιμου σταδίου και σε αρουραίους, επομένως θα πρέπει να ακολουθήσουν κλινικές μελέτες».

Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα μελέτες για να συνδέσουν αυτές τις δομικές αλλαγές με τον τρόπο που συμπεριφέρεται η καρδιά στην πραγματικότητα σε ηρεμία και κατά τη διάρκεια της άσκησης. Στη συνέχεια, θα αναζητήσουν το ίδιο μοτίβο σε άλλα ζωικά μοντέλα και σε ανθρώπους χρησιμοποιώντας μη επεμβατικούς δείκτες. Αυτό θα βοηθήσει να διαπιστωθεί εάν η στόχευση της μίας πλευράς του νευρικού συμπλέγματος θα μπορούσε να κάνει θεραπείες όπως οι αποκλεισμοί αστεροειδών νεύρων ή η απονεύρωση πιο αποτελεσματικές για αρρυθμίες, σύνδρομο «ραγισμένης καρδιάς» που προκαλείται από στρες και στηθάγχη που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Πηγή Scitech Daily