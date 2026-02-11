Η Νέα Αριστερά «θα είναι παρούσα στις κινητοποιήσεις της 13ης Φεβρουαρίου, στηρίζοντας έμπρακτα έναν αγώνα που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας».

Tην «αλληλεγγύη» και τη «στήριξή» της στους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς που κινητοποιούνται, «διεκδικώντας αξιοπρεπείς όρους επιβίωσης και ουσιαστική προοπτική για τον πρωτογενή τομέα», εκφράζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Η διοργάνωση από τους παραγωγούς του συλλαλητηρίου της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα, αναδεικνύει το αδιέξοδο που βιώνει η ελληνική ύπαιθρος και τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για χιλιάδες μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις που τις έχει οδηγήσει στην επικίνδυνη ζώνη βιωσιμότητας, καθώς οι αγρότες μπορεί να έφυγαν από τα μπλόκα, αλλά τα προβλήματα παραμένουν άλυτα», σημειώνει, ενώ παραθέτει τις πολλαπλές «πιέσεις» που υφίσταται ο πρωτογενής τομέας, από την «μερική εθνικοποίηση της χρηματοδότησης της αγροτικής πολιτικής» λόγω της υπό διαπραγμάτευση νέας ΚΑΠ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την αδράνεια της κυβέρνησης όσον αφορά την ευλογιά, μέχρι την αύξηση του κόστους παραγωγής και την υπό διαμόρφωση συμφωνία Ε.Ε.-Mercosur.

»Η Νέα Αριστερά καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα:

Σε ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής, με παρεμβάσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα.

Σε αυστηρό έλεγχο της αγοράς για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της αισχροκέρδειας.

Σε ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη συλλογική οργάνωση και τη στήριξη της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης.

Σε δημοκρατική διαμόρφωση και διάφανη θέση για τη νέα ΚΑΠ και για εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur, στο πλαίσιο της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος και των συμφερόντων των αγροτών».

«Η υπεράσπιση της αγροτικής παραγωγής αφορά τη διατροφική επάρκεια, την κοινωνική συνοχή και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Η Νέα Αριστερά θα είναι παρούσα στις κινητοποιήσεις της 13ης Φεβρουαρίου, στηρίζοντας έμπρακτα έναν αγώνα που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.