«Θα χάσει κατά κράτος τη συζήτηση αυτή», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ρωτήθηκε (ραδιόφωνο «Παραπολιτικών») ο Γιώργος Φλωρίδης για την άποψη Βενιζέλου ότι πρώτα η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόζει το Σύνταγμα σε μείζονες περιπτώσεις και μετά να γίνει η συζήτηση για την αναθεώρησή του.

Η απάντηση ήταν οξύτατη.

«Φοβάμαι ότι πάμε σε αυτές τις συγκρίσεις ο κ. Βενιζέλος θα χάσει κατά κράτος, γιατί θα θυμηθούμε τι έγινε με παλιότερες παραπομπές που δεν έγιναν και οι οποίοι τελικά πήγαν φυλακή», είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης, επαναφέροντας επιχειρήματα της ΝΔ ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επέτρεψε την παραπομπή Τσοχατζόπουλου.

Ο πόλεμος μόλις άρχισε...

