Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού drone, με την Τεχεράνη να απαντά μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ το Κουβέιτ τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποφυγή μιας ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Σαββατοκύριακο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά επιδρομών εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν, ως απάντηση –όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον– στην κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-1 που πετούσε πάνω από διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή και είχαν ως στόχο ιρανικά συστήματα ραντάρ, καθώς και εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή Γκορούκ και στο νησί Κεσμ.

Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε τις επιδρομές «ενέργειες αυτοάμυνας», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε επιθετικές κινήσεις του Ιράν. Όπως ανέφερε η CENTCOM, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αντέδρασαν άμεσα, καταστρέφοντας συστήματα αεράμυνας, σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης, τα οποία θεωρήθηκαν άμεση απειλή για εμπορικά και στρατιωτικά πλοία που κινούνται στα περιφερειακά ύδατα.

Η διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα αμερικανικά συμφέροντα και τις στρατιωτικές της εγκαταστάσεις απέναντι σε οποιαδήποτε, όπως τη χαρακτηρίζει, «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε λίγες ώρες αργότερα. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση σε τηλεπικοινωνιακό πύργο στο νησί Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης περίπου μία ώρα μετά το αμερικανικό πλήγμα. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι οι προκαθορισμένοι στόχοι καταστράφηκαν, χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της βάσης ή το μέγεθος των ζημιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανεξάρτητη επαλήθευση των πληροφοριών.

Επιθέσεις στο Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ βρέθηκε σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, καθώς η αντιαεροπορική του άμυνα κλήθηκε να αντιμετωπίσει νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA μετέδωσε ότι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση των εισερχόμενων απειλών, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν προέρχονταν από τις επιχειρήσεις αναχαίτισης.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση με πυραύλους και drones που δέχεται το Κουβέιτ μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για επέκταση της κρίσης πέρα από τα σύνορα του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αρχές του Κουβέιτ δεν έχουν μέχρι στιγμής προσδιορίσει την προέλευση των επιθέσεων, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν το εύθραυστο περιβάλλον ασφαλείας που επικρατεί στον Περσικό Κόλπο, με κάθε νέο επεισόδιο να αυξάνει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης. Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες απομακρύνουν προς το παρόν το ενδεχόμενο άμεσης αποκλιμάκωσης, διατηρώντας τη Μέση Ανατολή σε τροχιά έντασης και αβεβαιότητας.

