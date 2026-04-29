Ανακοίνωση για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα εξέδωσε η Νέα Αριστερά.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά με αφορμή τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα.

Αφού αναφέρεται σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, η Νέα Αριστερά παρουσιάζει στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ όπου το 2025 καταγράφηκαν 201 θάνατοι και 332 σοβαροί τραυματισμοί στους χώρους δουλειάς, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με το 2022. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 37 νεκροί εργαζόμενοι. Δηλαδή, σχεδόν ένας νεκρός κάθε δύο ημέρες.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Πόσοι ακόμη εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν τη ζωή τους μέχρι να αναγνωρίσει η κυβέρνηση την πραγματικότητα»;

Η ανακοίνωση

Π. Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος (19 Ιανουαρίου 2026): «Δεν έχει σπάσει κανένα ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα το 2025».

Αλ. Σδούκου, εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ (28 Ιανουαρίου 2026): «Θεωρώ ότι είναι λάθος να κάνουμε πολιτική σπέκουλα πάνω στο δυστύχημα της Βιολάντα. Χρόνο με τον χρόνο η Επιθεώρηση Εργασίας αυξάνει τους ελέγχους».

Χρ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια ΝΔ (31 Ιανουαρίου 2026): «Μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εικόνες εργασιακού μεσαίωνα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έχει καλύψει το 90% των οργανικών θέσεών της».

Καλώς ήρθατε στην «έρημο του πραγματικού» της Νέας Δημοκρατίας.

Και ενώ η κυβέρνηση μιλά για ενίσχυση των ελέγχων και για καλυμμένες θέσεις, τα στοιχεία αποκαλύπτουν το αντίθετο: 233 ελεγκτές καλούνται να ελέγξουν 351.000 επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία από σχετικό ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών» δείχνουν:

- ραγδαία αύξηση των δυστυχημάτων σε κατασκευές, τουρισμό και μεταφορές

* εργαζόμενους εκτεθειμένους σε επικίνδυνες συνθήκες χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας

* υποκαταγραφή περιστατικών και απουσία ουσιαστικού ελέγχου

Η κυβέρνηση επιλέγει να αρνείται το πρόβλημα, την ώρα που εργαζόμενοι πληρώνουν με τη ζωή τους την έλλειψη μέτρων και ελέγχων.

Η Νέα Αριστερά απαιτεί:

* μαζικές προσλήψεις ελεγκτών και αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας, με επιστροφή της στο Υπουργείο Εργασίας ως Γενική Γραμματεία

* καταγραφή και διαφάνεια στα εργατικά ατυχήματα και στις επαγγελματικές ασθένειες

* συλλογικές συμφωνίες για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Πόσοι ακόμη εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν τη ζωή τους μέχρι να αναγνωρίσει η κυβέρνηση την πραγματικότητα;