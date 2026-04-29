Συνεχίζεται η δυναμική στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) με πέντε στρατηγικές κινήσεις να ολοκληρώνονται στο Α’ τρίμηνο.

Ο Miljan Gutovic, CEO της Holcim, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της Holcim για την αφοσίωση και τη συμβολή τους στο ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς.

Η Holcim κατέγραψε ισχυρή οργανική ανάπτυξη στις καθαρές πωλήσεις, αξιοποιώντας τις ηγετικές της θέσεις σε ιδιαίτερα ελκυστικές αγορές. Η σημαντική οργανική αύξηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (recurring EBIT) προήλθε από την αυστηρή διαχείριση κόστους, την επιχειρησιακή αριστεία και την αυξημένη ζήτηση για τα premium brands και τις βιώσιμες λύσεις μας. Αυτό οδήγησε τα προϊόντα ECOPact και ECOPlanet να φτάσουν σε νέα υψηλά επίπεδα συμμετοχής στις πωλήσεις των αντίστοιχων κατηγοριών τους.

Ενισχύοντας την κυκλική μας τεχνολογία ECOCycle, αυξήσαμε τον όγκο ανακυκλωμένων υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων κατά 24%.

Η πειθαρχημένη στρατηγική μας στις εξαγορές και συγχωνεύσεις συνεχίστηκε με πέντε συμφωνίες που δημιουργούν αξία σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Τον Μάρτιο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην Cementos Pacasmayo στο Περού και υπογράψαμε συμφωνία για την εξαγορά δραστηριοτήτων δομικών υλικών και λύσεων στην Κολομβία. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την παρουσία μας στη δυναμική αγορά της Λατινικής Αμερικής. Με το ανθεκτικό και αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2026».

Ισχυρή κερδοφόρα ανάπτυξη

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 3.520 εκατ. CHF, σημειώνοντας οργανική αύξηση 3,9%, με επιτάχυνση της δυναμικής τον Μάρτιο. Τα επαναλαμβανόμενα EBIT αυξήθηκαν οργανικά κατά 8,3% στα 431 εκατ. CHF. Το περιθώριο EBIT επηρεάστηκε από μεταβολές στο πεδίο δραστηριοτήτων κατά το Α’ τρίμηνο.

Στοχευμένες επενδύσεις σε ελκυστικές αγορές

Η Holcim συνεχίζει να επενδύει σε αγορές υψηλής δυναμικής και ολοκλήρωσε πέντε συμφωνίες που δημιουργούν αξία κατά το πρώτο τρίμηνο.

Για την ενίσχυση του τομέα “Building Materials”, η Holcim ολοκλήρωσε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην Cementos Pacasmayo, κορυφαίου παραγωγού δομικών υλικών στο Περού, με καθαρές πωλήσεις ύψους 594 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για το 2025. Παράλληλα, προχώρησε στην εξαγορά της Uranus Pluton SRL στη Ρουμανία.

Ο τομέας “Building Solutions” ενισχύθηκε με δύο εξαγορές: της Jacobs NV στο Βέλγιο και της δραστηριότητας έτοιμου σκυροδέματος του Stevenson Group στη Νέα Ζηλανδία.

Ολοκλήρωσε επίσης την εκποίηση των δραστηριοτήτων στον Λίβανο, οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες στην Κύπρο.

Τον Μάρτιο, η Holcim υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά δραστηριοτήτων δομικών υλικών και λύσεων στην Κολομβία από τη Cemex, οι οποίες αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες καθαρές πωλήσεις περίπου 360 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για το 2026

