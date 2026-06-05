Η βελτίωση των δομικών δεικτών οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας των λειτουργιών.

Η Xiaomi Corporation («Xiaomi» ή «Όμιλος», κωδικός μετοχής: 1810), μια εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών και έξυπνης κατασκευής με smartphone και έξυπνο υλικό συνδεδεμένο μέσω μιας πλατφόρμας Internet of Things («IoT») στον πυρήνα της, ανακοίνωσε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά της για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 . Αξιοποιώντας μια σταθερή βάση και με την ώθηση της συνεχούς καινοτομίας, ο Όμιλος επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα κατά το πρώτο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 99,1 δισεκατομμύρια RMB, παραμένοντας σε υψηλό επίπεδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6,1 δισεκατομμύρια RMB, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Τα λειτουργικά κέρδη της βασικής δραστηριότητάς του (smartphone × AIoT) αυξήθηκαν κατά σχεδόν 200% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου, η στρατηγική «Human × Car × Home» του Ομίλου συνέχισε να αποδίδει αποτελέσματα, με όλες τις βασικές δραστηριότητες να παρουσιάζουν σταθερή απόδοση. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα των smartphone ανήλθαν σε 44,3 δισεκατομμύρια RMB, με τη στρατηγική premiumization να οδηγεί τη μέση τιμή πώλησης («ASP») των smartphone παγκοσμίως σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα έσοδα από τον τομέα των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων («EV»), της τεχνητής νοημοσύνης («AI») και άλλων νέων πρωτοβουλιών αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 19,9 δισεκατομμύρια RMB, επιδεικνύοντας ισχυρή ανθεκτικότητα. Τα έσοδα από τον τομέα των προϊόντων IoT και lifestyle ανήλθαν σε 24,7 δισεκατομμύρια RMB, με τα έσοδα από το εξωτερικό σε αυτόν τον τομέα να φτάνουν σε ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση.

Η στρατηγική premiumization προχωρά καθώς η παγκόσμια μέση τιμή πώλησης των smartphone φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Ο τομέας των smartphone σημείωσε σταθερή πρόοδο, με τα έσοδα να φτάνουν τα 44,3 δισεκατομμύρια RMB το πρώτο τρίμηνο του 2026, με παγκόσμιες αποστολές 33,8 εκατομμυρίων μονάδων. Σύμφωνα με την Omdia, οι παγκόσμιες αποστολές smartphone της Xiaomi κατατάχθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις για 23ο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι αποστολές smartphone του Ομίλου κατατάχθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις σε 47 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Η στρατηγική premiumization του Ομίλου απέφερε αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Η μέση τιμή πώλησης (ASP) των smartphone παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 8,2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο ρεκόρ των 1.310 RMB. Σύμφωνα με δεδομένα τρίτων, το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα premium smartphone (τιμή λιανικής 3.000 RMB ή υψηλότερη) αντιπροσωπεύουν το 23,5% του συνόλου των πωληθέντων smartphone του Ομίλου στην ηπειρωτική Κίνα. Τον Μάιο του 2026, η Xiaomi παρουσίασε επίσημα το Xiaomi 17 Max, ολοκληρώνοντας την πλήρη γκάμα των standard και Pro μοντέλων με μεγάλες και μικρές οθόνες για τη ναυαρχίδα της Xiaomi και επιτρέποντας στον Όμιλο να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες των χρηστών με ένα πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο premium προϊόντων.

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